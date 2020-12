Noskaidrots Baltijas jauno komponistu bigbenda kompozīciju konkursa uzvarētājs

Piektdienas, 4. decembra vakarā, Latvijas Radio bigbenda un vokālistes Beātes Zviedres tiešsaistes koncertā "Spīķeri Jazz" no Spīķeru koncertzāles, žūrijai vērtējot attālināti, tika noskaidrots Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) un Latvijas Radio bigbenda kopīgi rīkotā Pirmā Baltijas jauno komponistu bigbenda kompozīciju konkursa uzvarētājs.

Ar kompozīciju "Angel's Share" pirmo vietu konkursā un 700 eiro ieguva Kristīna Bjanka Rantala (Kristina Bianca Rantala, Igaunija), otro vietu un 500 eiro - Jānis Rubiks (Latvija) ar kompozīciju "Mans miers ir beigts", bet par trešo labāko žūrija atzina Reiņa Ašmaņa (Latvija) skaņdarbu "Wild Life" un piešķīra 300 eiro.

Koncertā izskanēja arī Baltijas valstu jaunās paaudzes komponistu, starptautiski atzīto Jievara Jasinska (Jievaras Jasinskis, Lietuva), Raula Sēta (Raul Sööt, Igaunija), kā arī Latvijas Radio bigbenda muzikālā vadītāja Kārļa Vanaga oriģināldarbi.

Latvijas Radio bigbenda muzikālais vadītājs Kārlis Vanags pauda lielu gandarījumu, ka šobrīd, ierobežotas koncertdzīves apstākļos, tomēr tika rasta iespēja šim projektam izskanēt, un tas ir neliels, bet nozīmīgs ieskats šī brīža Baltijas jauno, bigbendam rakstošo komponistu daiļradē. Savukārt, pieredzējušais džeza mūziķis, JVLMA Džeza katedras un arī šī projekta vadītājs Indriķis Veitners atzina laureātu augsto māksliniecisko un profesionālo līmeni, novērtēja konkursu kā ļoti perspektīvu un izteica cerību turpināt lielisko sadarbību ar Latvijas Radio bigbendu.

Jievaras Jasinskis, komentējot konkursu un koncertu, saka: "Cik lielisks notikums un man ir milzīgs gods būt par daļu no tā! Visi trīs finālisti ir uzvarētāji! Visi skaņdarbi ir patiešām spēcīgi gan muzikāli, gan emocionāli, kā arī ļoti atšķirīgi pēc stila, tāpēc izlemt, kurš ir labākais, bija gandrīz neiespējami. Kā arī bravo Latvijas Radio bigbendam!"

Baltijas jauno komponistu Bigbenda kompozīciju konkursā ar vienu pašsacerētu skaņdarbu tika aicināti piedalīties komponisti vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo vai studē Baltijas valstīs. Pirmā kārta noslēdzās šī gada aprīlī, kad izvērtēšanai savus darbus iesūtīja 21 jaunais komponists. Uz konkursa pusfinālu pieredzējuši un starptautisku atzinību guvuši žūrijas pārstāvji no Baltijas valstīm – Rauls Sēts (Raul Sööt, Igaunija), Jievaras Jasinskis (Jievaras Jasinskis, Lietuva) un Rolands Kronlaks (Latvija) – izvirzīja desmit kompozīcijas, ko izspēlēja JVLMA un Rīgas Doma kora skolas apvienotais bigbends Dāvja Jurkas vadībā, no kurām labākās trīs cīnījās par uzvaru finālā.