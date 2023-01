Noskaidrots Radio NABA klausītāju iecienītāko dziesmu Top 100

2022. gada pēdējā darba dienā, 30 decembrī, izskanējis Latvijas Radio 6 - "Radio NABA" - klausītāju iecienītāko dziesmu Top 100. Pārraidē, kas tiešraidē ilga astoņas stundas, noskaidrots, ka pirmajā vietā "NABA" klausītāju vērtējumā ir zviedru dziedātājas Kārinas Dreieres muzikālā projekta "Fever Ray" dziesma "What They Call Us".

Otro vietu topā ieņem atstājot amerikāņu elektroniskās grupas "Boy Harsher" kopprojektu ar meksikāņu duetu "Ms.BOAN" - "Mariana Saldaña Machina", bet godpilno topa trešo vietu iegūst pašmāju tumšās folkmūzikas pārstāvji - grupa "JUUK" ar kompozīciju "Dzejnieks". Viss Radio NABA Top 100 ir aplūkojams šeit, kā arī ierakstā klausāms naba.lsm.lv."

Līdzās pasaules atzīnību guvušām mūzikas grupām kā "Pixies", "Laibach" un "Sea Power", pirmajā desmitniekā ierindojušās arī gan jaunas, gan leģendāras pašmāju muzikālās apvienības - "ŠŅĶ" ("Oportūniste" - 6. vieta), "DJ Kankenwagen" ("Tumaninē" - 7. vieta), "Dzeltenie pastnieki" ("Pasaule griežas cauri kosmosam" - 9. vieta) un "Podruga" ("Dont Let Me Down" - 10. vieta).

Tumšās folkmūzikas un kantrī grupa "JUUK" šogad klausītāju sirdis iekaroja ar kompozīciju "Dzejnieks", ierindojoties topa godpilnajā trešajā vietā. 2021. gadā grupas kompozīcija "Arlekīns" ierindojās 4. vietā. Arī muzikālā apvienība "Fever Ray" ir Radio NABA viena no iecienītākajām grupām jau vairāku gadu garumā - jau 2017. gadā radio Top100 ieguva pirmo vietu ar kompozīciju "To The Moon And Back"."

Abos Radio NABA topos 2022. gada laikā iekļautas 405 aktuālas kompozīcijas, no tām 40% ir Latvijas izpildītāju darbi. Topā pārstāvētas dažādu stilu kompozīcijas, kā arī plašs valstu un valodu spektrs. Par kompozīcijām klausītāji atdevuši gandrīz 48 tūkstošus balsu. Divdesmit gadu laikā kopš tiek veidots Top100, radio klausītāju iesaiste un aktīva viedokļa izteikšana par saviem muzikālajiem favorītiem ir krietni augusi.

Ar Radio "NABA" klausītāju iecienītākajām kompozīcijām astoņu stundu garumā iepazīstināja radio instruktori Nora Rieksta, Dace Otomere, Jānis Vuguls, Gatis Gavars, Ģirts Šolis, Kaspars Eglītis, Valters Mednieks un Atis Žagars. 100 labāko dziesmu sarakstā iekļautas kompozīcijas, kas pabijušas Radio NABA "Top 25" un "Top 10 LV" visa gada garumā. Tika organizēta arī prognožu spēle, kurā bija iespējams klausītājiem noteikt tās kompozīcijas, kuras ierindosies pirmajās trīs vietās.

2021. gadā pirmo vietu ieguva britu "post punk/hip hop" dueta "Sleaford Mods" un Austrālijas "punk" apvienības "Amyl and The Sniffers" dziedātājas Amy Taylor kopdarbs "Nudge It", otrajā vietā ierindojās Londonā bāzētās apvienības "Public Service Broadcasting", piedaloties apvienības "Einstürzende Neubauten" līderim Blixa Bargeld, kompozīcija "Der Rhythmus der Maschinen", bet godpilno trešo vietu ieņema pašmāju muzikālā apvienība "audrú" ar kompozīciju "Cimdiņš".

Radio NABA gada Top 100 ir viena no senākajām Radio NABA tradīcijām, kas jau 20 gadus pēdējā darba dienā apskata klausītāju klausītākās kompozīcijas no Radio NABA ārzemju Top 25 un pašmāju Top 10.

Radio NABA klausāma FM 95,8 Rīgā un tās apkārtnē, bet visur citur portālos naba.lv, LSM.lv un mobilajās lietotnēs.