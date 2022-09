Mūziķe Aminata izdevusi singlu "Afrodīte", ko papildina košs un sievišķīgs mūzikas video, kas tapis sadarbībā ar "LED Unit" studiju un "Policy Productions" komandu. Dziesma ir iekļauta šovasar izdotajā Aminatas minialbumā "Savvaļas pusē".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Par dziesmu "mumbatona" ritmos biju sapņojusi jau sen, "Afrodīte" ir tapusi kā atgādinājums pašai sev, ka sieviete var būt ne tikai spēcīga un pārvarēt dažādas grūtības, bet arī vienkārši sievišķīga, seksīga, viegla un flirta pilna. Ceru, ka šī dziesma iedvesmos arī manus klausītājus sevi vairāk mīlēt, lutināt un ļauties mirklim," stāsta Aminata.

"Dziesma ir tapusi albuma radošajā nometnē, un ar to saistītas arī interesantas atklāsmes. Lai gan man uzreiz patika dziesmas atmosfēra, no sākuma biju skeptiska par dažām dziesmas rindām. Pēc garām diskusijām ar autoriem sapratu, ka es mēdzu lietas uztvert pārāk nopietni, un nu šīs dziesmas rindas kļuvušas par manām mīļākajām," papildina Aminata.

Dziesmas autori Aminata Savadogo, Ilze Fārte, Jānis Jačmenkins un Krists Indrišinoks, to producējis JJ LUSH. Singla "Afrodīte" video versiju veidojusi "Policy Productions" komanda, tā režisori ir Sin Popena un Toms Upītis, producents Mikus Zarāns.

"Skaņdarbs "Afrodīte" ienes neierastu skanējumu Aminatas daiļradē, tādēļ meklējām veidus, kā to attēlot arī vizuāli. Viens no Aminatas slepenajiem ieročiem ir lieliska dejotprasme, to tad arī vēlējāmies izcelt priekšplānā šajā krāsainajā ceļojumā," stāsta mūzikas video režisosi Sin Popena un Toms Upītis.