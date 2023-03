Noskaties! 'Astro'n'out' laiž klajā dziesmas 'Manifestē' mikroklipu

Grupa "Astro'n'out", kas nesen izdeva savu jaunāko singlu "Manifestē", laidusi klajā arī dziesmas video, atsakoties no ierastā un piesakot jaunu mūzikas video formātu - mikroklipu.

Izdodot sava jaunā albuma pirmā singla dziesmas video, grupa "Astro'n'out" atteikusies no ierastā dziesmas video formāta un ļāvusies radošam eksperimentam kopā ar režisoru Papa Chi, izdodot dziesmas mikroklipu, kas ir 24 sekundes ilgs.



Kā un kāpēc radās šāda ideja, stāsta grupas soliste Māra Upmane-Holšteine: "Jāatzīst, ka, jau sen esam gribējuši sadarboties ar Papa Chi, mēs fanojam par viņa māksliniecisko vizuālo valodu, un mūsu ceļi atkal un atkal krustojas gan pasākumos, gan pat pludmalē, jo mums abiem vasarnīcas atrodas netālu – Asaros."

"Sekojot līdzi viņa mākslinieciskajai darbībai, mēs grupā sapratām, ka "Astro'n'out" nākamais radošais solis lieliski saskan ar Papa Chi vizuālo valodu. Savukārt "Manifestē" šķita šādam video piemērots materiāls - gan no grupai līdz šim neierastā skanējuma viedokļa, gan tāpēc, ka lirikā ietverto frāžu sirreālā mijiedarbība jau pati sauca pēc tikpat sirreāla video.

Latvijā nav otra cilvēka, kurš pateiks: "Un suns laizīs cukurgailīti no Pēterbaznīcas torņa," tu to uztver nopietni. Bet, kad to saka Papa Chi, tad Tu vienkārši atbildi ar "kad varam sākt"," saka Māra Upmane-Holšteine.

Video īsais formāts veidots ar mērķi padarīt to ērti sasniedzamu tieši sociālo tīklu (Instagram un TikTok) vidē. Māra, komentējot mikroklipa idejas rašanos, atzīst: "Visa digitālā pasaule šobrīd balstās uz 15-20 sekunžu uzmanības noturēšanas formulas, tāpēc, mūsuprāt, jāpielāgojas ir arī mūzikas video formātam. Un, kas zina, iespējams tieši ar šo video mēs būsim iedibinājuši jaunu virzienu mūzikas video pasaulē - mikroklips".

"Manifestē" mikroklipu veidojuši režisors Papa Chi, operators Mārcis Ābele. Video producēšanu un pēcapstrādi uzņēmusies studija "film naked". "Manifestē" ir pirmais singls no Astro'n'out topošā albuma "777", kuru plānots izdot šī gada rudenī, kam sekos arī grupas līdz šim lielākais solo koncerts "Arēnā Rīga" 3. novembrī.