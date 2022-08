Mūzikas producente un izpildītāja Būū kopā ar domubiedriem publicējusi videoklipu vasaras singlam "SPF 3000", kurā dokumentēta ballīte "Būū ciltī".

"SPF 3000" ir Būū jaunākais singls, kura prezentācijas ballīte norisinājās šā gada 12. jūlijā pie jūras un mežā. Dalībnieku vidū bija "Būū cilts" biedri, tostarp TV raidījumu vadītājs Rihards Sniegs, multimākslinieks Dipsijs, horeogrāfe Ieva Biteniece, urbānais alpīnists "Riga Rooftops", hiphopa apvienības "Kreisais Krasts" reperi Kaizers un Deniss Stepanovs, kā arī TV3 rīta raidījuma "900 sekundes" moderatori Kristīne Garklāva un Mārtiņš Spuris.

"Būt daļai no cilts bija patiesi maģiska pieredze! Dienā, kad filmējām, mūs pārsteidza pamatīgs lietus, taču nevienā brīdī tas neizbojāja ballīti, jo visi bijām tik ļoti iekšā filmēšanā, vēloties radīt visforšāko video materiālu," singla prezentāciju atminas Mārtiņš Spuris.

Singla "SPF 3000" prezentācija kļuva par vienu no retajiem pasākumiem, kuros iemūžināta ballīte ar "Būū cilti". Šogad ir Būū pirmā vasaras koncertsezona, un tā izvērtusies ļoti intensīva - līdz šim aizvadīti vairāk nekā 30 koncerti dažādos pasākumos, festivālos un pilsētu svētkos.

"Šī vasara ir bijusi tik darbīga, ka laiks, kas pavadīts ar tuvākajiem draugiem un ģimeni ir īpašā vērtē, jo diemžēl tas ir liels retums manā dzīvē. Kopiena, cilts un draudzēšanās kļūst aizvien svarīgāka daļa no manas izaugsmes un jūtu, ka to man īpaši ir parādījuši šīs vasaras koncerti un atbalsts, ko es jūtu no saviem klausītājiem," atklāj dziedātāja.

Klipa filmēšanu un montāžu veikuši Roberts Silavs un Rihards Sniegs. Videoklipa un prezentācijas ballītes režisors ir radošais dižgars Dipsijs.

Būū ir dziedātāja, mūzikas un vārdu autore, kā arī producente, kas 2021. gadā debitēja pašmāju mūzikā ar dziesmu "Siekala" un sasniedza plašāku atpazīstamību ar singlu "Sāku no sākuma". 2021. gada novembrī izdots debijas albums "Albūūms". 2022. gada februārī Būū saņēma divas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" nominācijās "Debija" un "Dziesma". Aprīlī publicēts singls un videoklips "Rīgas laiks". Būū piedalījusies arī vairākās kopdziesmās - "Kur ir mana cilts?" ar Edavārdi un Zen Paul, "Ēno" ar MUUD, "Kur saule" ar Aminatu.