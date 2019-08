Grupa "Carnival Youth" piedāvā jaunu singlu "Only the Moon Can See the Sun", kas iznāk nedēļu pirms gaidāmā albuma. Līdz ar jauno dziesmu tiek publicēts arī tās videoklips, kas tapis Alūksnē. Jau ziņots, ka albums "Good Luck" iznāks 16. augustā.

"Carnival Youth" dalībieks Emīls Kaupers atklāj, ka dziesma ir par prokrastināciju: "Es domāju, ka katram dzīvē ir lietas, kas ilgi maisās pa galvu un neļauj līdz galam būt laimīgam. Tās gribas atrisināt, taču vieglāk ir risinājumu atlikt un atkal atlikt uz citu reizi. Tāda atlikšana var vilkties ļoti ilgi, jo tai nav gala termiņa. Ir grūti saņemties un spert pirmo soli, taču šī dziesma ir iedrošinājums būt drosmīgiem!"

Mūzikas videoklipu dziesmai veidojuši jaunie režisori Ieva Aleksa un Pēteris Vīksna, kurš to raksturo sekojoši: "Klips apspēlē saikni starp sapņiem un realitāti, par atskaites punktu izmantojot dziesmu vārdus, kurus interpretējām gan burtiski, gan caur dažādām abstraktām šo vārdu un simbolu asociācijām."

Šis ir jau otrais mūzikas video, ko "Carnival Youth" ir filmējuši Alūksnē un šoreiz vienā no epizodēm ir redzams arī biatlonists alūksnietis Andrejs Rastorgujevs. Roberts Vanags turpina: "Alūksnē katru reizi atgriezties ir liels piedzīvojums. Paldies pretimnākošajiem darbiniekiem un Alūksnes mītiskajiem rūķiem un nārām, kas šoreiz nevienu klipa varoni nepārņēma savā varā, kā tas notika dziesmas "Udensmērītāji" videoklipā!"

Albuma iznākšanas dienā, 16. augustā, pulksten 17.00 grupai paredzēta autogrāfu sesija mūzikas veikalā "Randoms", Rīgā. Savukārt jaunā albuma prezentācija notiks 29. augustā Rīgā, "K.K. fon Stricka villas dārzā". Ieeja bez maksas.

16. augustā gaidāmais albums būs pieejams CD un dubultplates formātā. Jāatzīmē, ka platei būs pieejama arī limitētas tirāžas versija. Gaidāmais albums "Good Luck" ierakstīts vasarā "Red Bull Studios" Sanpaulu, Brazīlijā. Albumu producējis Gatis Zaķis, to miksējis "Grammy" balvas ieguvējs Nikolas Vernes (Nicolas Verhnes). Skaņas pēcapstrāde tapusi "Sterling Sounds" Ņujorkā un to veicis Gregs Kalbi (Greg Calbi).

Albuma "Good Luck" koncertturneja Eiropā sāksies septembrī un tās laikā grupa sniegs koncertus Vācijā, Šveicē, Austrijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā, Čehijā. Pirmdien, 12. augustā, "Carnival Youth" uzstāsies vienā no lielākajiem Eiropas festivāliem "Sziget", Ungārijā. Latvijā koncertturnejas uzstāšanās šobrīd plānotas 15. novembrī Aizkrauklē, 16. novembrī Līvānos, 17. novembrī Valmierā, 20. novembrī Madonā, 23. novembrī Rīgā, "Hanzas peronā" un 30. novembrī – Liepājā.