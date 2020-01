Lietuviešu mūziķis un dziedātājs Daddy Was a Milkman uzsācis 2020.gadu, dāvinot faniem jaunu dziesmu un video ar nosaukumu "Liar". Jaunā dziesma nav atrodama nevienā no līdz šim izdotajiem viņa albumiem. Līdz šim "Liar" nebija pieejams arī interneta mūzikas straumēšanas platformās.

"Dziesmas tēma ir pašapmāns. Tā ir kā rūpīga skatīšanās spogulī, kad aizmirsti, ka pats par visu esi atbildīgs. Domāju, ka mēs visi reizēm sev melojam un ilgtermiņā pat sev noticam," saka Igns Pocūns jeb Daddy Was a Milkman. "Dziesma "Liar" ir paškritiska, tā ir par lielām vēlmēm un pārāk mazu piepūli. Tā ir par to, kā mēs ceram būt saprasti, bet mums joprojām trūkst vārdu, lai pastāstītu, ka vēlamies tuvību. Mēs tik ļoti sapņojam par kaut ko kļūt, ka aizmirstam, kas paši esam. Mēs jūtamies drosmīgi un bezbailīgi, bet, domājot par karu, mums uzmetas zosāda. Dažkārt apzināties, ka tikai paši esam atbildīgi par savas dzīves norisēm, ir īsts izaicinājums. Patiesībā katrs sev pa laikam melo. Šī ir paškritiska dziesma par lielām cerībām un piepūles trūkumu, apšaubāmu godīgumu, toleranci un cieņu gan personiskā, gan sabiedrības līmenī, kā arī par to, ka ne viss mūsu dzīvē ir tā, kā tas izskatās.

Dziesmas "Liar" video autors ir Pijs Vēbers, kura daiļradē šis klips ir īpašs.

"Šis ir pirmais manis radītais mūzikas video, kura pamatā ir dokumentāls princips. Nav nekādas aktiermeistarības, filmēju vienkāršus cilvēkus, viņu acis, sejas, ķermeņus, vidi," stāsta mākslinieks. "Ideja radās ļoti dabiski. Noklausoties dziesmu, man šķita, ka klipu vajadzētu veltīt divām neatdalāmām lietām – meliem un cilvēkam. Igns dziesmā lieliski pastāsta, kurš ir melis, bet es skaņdarbam pievienoju cilvēka tēlu."

Video filmēts ar leģendāro "Arriflex 435" kino kameru, izmantojot 35 mm "Kodak" filmu, tādēļ tēli rada gaišu, tīru un dabisku sajūtu. Filmēšana norisinājās piecas dienas, un tās laikā iemūžināti 70 portreti. To lielākais vairums iekļauts video gala versijā.