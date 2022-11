Pēc trīs gadu pārtraukuma grupa "Dagamba" nāk klajā ar jaunu koncertprogrammu "Bach Against the Machine" un aicina uz lielkoncertu 2023. gada 3. jūnijā, Mežaparka Lielajā estrādē.

Jaunajā koncertprogrammā "Dagamba" mūziķiem raksturīgajā manierē sakausēta akadēmiskās mūzikas tēva, izcilā komponista Johana Sebastiana Baha mūzika un vienas no ietekmīgākajām rokgrupām pasaulē - "Rage Against the Machine" daiļrade. Skaņdarbos ietvertas aktuālas tēmas - protests pret pastāvošo netaisnību, karu un nepārvaramo tehnoloģiju dominanci līdzās vienkāršībai, garīgumam, tīrībai un dabas skaistumam.

"Ideja par "Bach Against the Machine" radās pēc veiksmīgās "#LudwigVanRammstein" koncertturnejas, un tagad, aktuālo pasaules notikumu kontekstā, sajutām, ka ir īstais brīdis šo ideju realizēt. Dažādo gadsimtu dižo mākslinieku mūzika prasa lielu vērienu gan skaniski, gan vizuāli, tāpēc būsim priecīgi vasaras sākumā šo dižgaru muzikālo satikšanos aizvest pie skatītājiem tieši Mežaparka Lielajā estrādē, kas ir arī mūsu tautas brīvības un kopības simbols." stāsta grupas dibinātājs Valters Pūce.

Līdz ar koncerta izziņošanu, grupa laidusi klajā jaunu videoklipu skaņdarbam "Killing in the Name of Bach", kurā "Dagamba" mūziķi uzdrīkstējušies leģendāro komponistu atgriezt dzīvē gluži fiziskā veidolā. Video veidojusi godalgotā kinorežisore Dace Pūce, savukārt iespaidīgo vizuālo pasauli uzbūris operators Jānis Andrejevs.

"Klipā idejiski atdzīvināts Bahs un baznīca ienesta mūsdienu pasaulē. Tieši tāpat, kā to darām ar mūziku - savienojam dažādas pasaules, veco ar jauno, šķietami nesavienojamo," stāsta Valters Pūce, " baznīcu kā mūsdienu svētnīcu gandrīz burtiski aiznesām uz Mežaparka Lielo estrādi, uz tās kāpnēm ar milzīgiem projektoriem projicējot vitrāžas un ērģeles ."

Koncertšovā 3. jūnijā, kas iezīmēs brīvdabas koncertsezonas sākumu, būs dzirdama gan jaunā koncertprogramma, gan klausītāju jau iemīļoti skaņdarbi.

Koncerta biļetes nopērkamas "Biļešu servisa" kasēs.

Grupa "Dagamba" ir viena no Latvijā veiksmīgākajām starpžanru muzikālajām apvienībām, kas savā daiļradē apvieno dažādas muzikālās kultūras, veidojot unikālu un īpašu skanējumu. Līdz šim grupa izdevusi piecus studijas albumus - New life (2012), Recycled (2015), Seasons (2016), #LudwigVanRammstein (2017) un "Dagamba feat Tchaikovsky (2019), kas visi ieguvuši nominācijas Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvā "Zelta mikrofons", #LudwigVanRammstein iegūstot labākā instrumentālās mūzikas albuma un labākā albuma dizaina titulus. Koncertprogrammas "Dagamba feat. Tchaikovsky" lielkoncerts notika skatītāju pārpildītā Arēnā Rīga 2019. gadā un turpinājās ar izpārdotu koncertturnejuLatvijas koncertzālēs.