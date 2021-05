Ivars Zviedris kopā ar grupu “Ducele” ir radījuši jaunu publicistiski muzikālu manifestu – Viļņa Baumaņa dziesmas “Dzintarjūra” videoklipu. Dziesmas izpildījums tajā mijas ar kadriem no Ivara Zviedra dokumentālajām filmām un faktiem par Latviju.

Dziesmas radīšanas vēsture aizsākusies pagājušā gadsimta 70. gados, kad to izpildīja trimdas latviešu muzikālā apvienība “Trīs no Pārdaugavas”, kuru dziesmas iekļautas jaunākajā “Ducele” albumā un aprakstītas nesen izdotajā Noras Ikstenas grāmatā “Trīs no Pārdaugavas. Viļņa Baumaņa stāsts”.

Mūziķis Arnis Veisbārdis par klipu stāsta: “Šajā videoklipā, dziesmas “Dzintarjūra” iedvesmoti, vēlējāmies pateikt to, ka nav nekā mīļāka par Dzimteni, dzimto valodu, tēva mājām, sieviņu, draudzeni, bērniem, mazbērniem, tuviniekiem, draugiem un citiem tuvumā vai tālumā mītošajiem “dzintara gabaliņiem”, bez kuriem jēdziens “dzintarjūra” mums nebūtu nedz simbols, nedz metafora.

Nekad nav par vēlu sevī atklāt īstā un vienīgā brīnuma apjausmi, ieraudzīt vienreizīgo un mūžīgo skaistumu, kas mums ikdienā atrodas tepat līdzās. Visi Ivara Zviedra veidoto dokumentālo filmu kontroversālie varoņi, ir mūsu “dzintarjūras” vai “dzintarzemes” ekosistēmas atšķirīgie, neparastie un unikālie dzintara gabaliņi, kurus ir vērts iepazīt un tajos atklāt daļu no sevis.”

Režisors, operators un producents – Ivars Zviedris; līdzproducenti - Mārcis Kalniņš, Andris Alviķis, Artūrs Uškāns, Arnis Veisbārdis; montāža – Zane Mace un Mārcis Kalniņš; grafiskais dizains un krāsu korekcija – Haralds Ozols.