Dziedātāja Inese Bērziņa laidusi klajā skaņdarba "Tuvumā" animācijas videoklipu no sava oktobrī gaidāmā debijas albuma "Inese."

Kā vēsta autore, dziesmu "Tuvumā" iedvesmojusi personīgā dzīve un draugu dzīves pieredzes, un vēsta par vēlmi atbrīvoties un pieņemt dzīves mainīgos laikapstākļus.

Videoklipa autore ir animatore Patrīcija Māra Vilsone. Animācija kadru pa kadram tika radīta monotīpijas tehnikā, lūpu kustības gleznojot uz stikla un atspiežot tās uz papīra – gluži tā, it kā dziedātāja būtu skaņdarbu izdziedājusi caur skūpstiem. Lai lūpas un to kustības atbilstu dziedātājas izteiksmei, pirms videoklipa animēšanas jaunā māksliniece Patrīcija Vilsone uzņēma mājas video, kurā Inese Bērziņa dziedāja "Tuvumā" koši uzkrāsotās lūpās. Pēc dziedātājas lūpu parauga tapa animācija, kas vēlāk pakļauta datorapstrādei – no papīra formāta nonākot pie skatītājiem ekrānos. Dziesma izceļas ar dziedājumu zemajā reģistrā.

Albuma un skaņdarba koncepts sākās ar ideju par duetiem. Tā dziesmas "Tuvumā" tapšanā piedalījies arī mūziķis Artūrs Strautmanis, ar kuru Ineses muzikālā sadarbība ilgst jau astoņus gadus. "Jūtu šo skaņdarbu kā intīmu un trauslu skaņas kolāžu, kas ieved meditatīvā stāvoklī," par dziesmu stāsta pati autore.

Ineses Bērziņas albums pie klausītājiem nonāks oktobra beigās, to būs iespēja klausīties "Spotify" un iegādāties CD formātā. Albuma pēcapstrādi veicis Mārtiņš Krastiņš ar vairāku talantīgu vietējo mūziķu dalību. "Ineses Bērziņas Quartet" pamatsastāvā ir Inese Bērziņa, Eduards Lipāns, Artūrs Strautmanis, Miķelis Vanags, kā arī atsevišķos skaņdarbos piedalās Marika Šaripo, Matīss Repsis, Kristians Kalva, Reinis Puriņš, u.c.