Viena no šā brīža spožākajām popmūzikas zvaigznēm, dziedātāja Adele, laidusi klajā jaunu video dziesmai "Oh My God" no albuma "30".

Kā "Delfi" informē "Sony Music" pārstāvji, videoklipa tapšanā Adele ir apvienojusi spēkus ar video režisoru Semu Braunu (Sam Brown), kurš veidoja dziedātājas video dziesmai "Rolling in the deep" 2010. gadā.

Videoklipa enerģija izceļ dziesmas ātro un kaislīgo tempu; kā saka Adele: "Es zinu, ka tas ir nepareizi, bet es gribu izklaidēties."

Adeles ceturtais un jaunākais studijas albums "30" iznāca pagājušā gada novembrī un joprojām turpina dominēt mūzikas topos visā pasaulē. Tas ir ieguvis trīskāršo platīna statusu ASV, divkāršu platīna statusu Lielbritānijā, Īrijā, Francijā un Korejā, kā arī septiņas nedēļas bijis ASV "Billboard" populārāko albumu topa pirmajā vietā.

"30" ir 2021. gada visstraujāk pārdotais albums un vienīgais, kas pārdots vairāk nekā miljons eksemplāros. Arī albuma vadošais singls "Easy On Me" ir sasniedzis globālas virsotnes un astoņas nedēļas ieņēmis "Billboard Hot 100" topa pirmo vietu. "Easy On Me" pašlaik jau sesto nedēļu okupējis pirmo vietu ASV radio staciju 40 populārāko dziesmu sarakstā, pārspējot Adeles iepriekšējo labāko ierakstu "Rolling In The Deep", kas 2011. gadā pirmajā vietā noturējās piecas nedēļas.