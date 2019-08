Vasaras pilnbrieda mēnesī augustā dziedātāja Līga Rīdere laidusi klajā jaunu dziesmu "Tu neesi viens". Tās dzīvais ieraksts tapis Kultūras pilī "Ziemeļblāzma", kas iemūžināts arī dziesmas video.

"Dziesma "Tu neesi viens" tapusi sadarbībā ar grupas "Age Of Stones" ģitāristu Valtu Jakuboviču, kurš pirms kāda laika man atsūtīja muzikālu dziesmas panta uzmetumu un jautāja, vai varu to papildināt ar tekstu un melodiju. Tajā brīdī atrados Rīgā un gaidīju mēģinājumu. Man bija mirklis dzejošanai par to, ko redzēju sev apkārt, – tukšas ielas. Tā kā nāku no laukiem, vienatne man nav sveša, un klusums nav nemaz tik kluss, gluži pretēji, ja rūpīgi ieklausās, tad tas ir ļoti skaļš un pilns dzīvības. Man patīk tas, kā daba skan, kā tā elpo un rosās," tā par dziesmas tapšanu stāsta Līga.

Dziesmas dzīvajā ierakstā, kā arī video piedalās Kristaps Krievkalns (taustiņinstrumenti), Ēriks Upenieks (ģitāra), Gundars Lintiņš (sitaminstrumenti), Raitis Keišs (basa ģitāra), bet video režisors ir Juris Ludženieks.

"Esmu ļoti priecīga, ka turpinās mana sadarbība ar Kristapu Krievkalnu, kurš nepaguris iedvesmo mani radīt mūziku tā, kā es to jūtu. Kristaps manus dziesmu demo uzspodrina līdz realitātei. Pavisam drīz kopā ar viņu un citiem puišiem/ māksliniekiem tiksimies uz Rīgas svētku skatuves, kur pirmo reizi izskanēs manu oriģināldziesmu jeb, kā es saku, "Neizdotā albuma" prezentācijas koncerts," turpina Līga.

Tuvākā Līgas Rīderes publiskā uzstāšanās paredzēta krasmalā 17. augustā plkst. 16:00 Rīgas svētku programmā.