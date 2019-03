Dziedātājs Mārtiņš Dambis laidis klajā jaunu singlu – dziesmu "Es gribētu", kurai radīts arī videoklips. Dziesmas vārdi tapuši sadarbībā ar aktieri Andri Buli. Viņš videoklipā iejūtas arī ģitārista lomā.

"Man šad un tad ir jautājuši, vai var izmantot dziesmā manus tekstus, bet galu galā šīs dziesmas nekad neesmu dzirdējis. Ar Mārtiņu stāsts ir sekojošs – viņš mani uzrunāja, palūdza grāmatas, kuras viņam iedevu. Pēc kāda brīža viņš man sūtīja dziesmu variantus ar savām interpretācijām. Kā saka – vīrs un vārds!" sadarbību komentē Andris Bulis.

"Savā radošajā darbībā esmu pārkāpis egoistisko vēlmi dziesmas rakstīt vienatnē. Uzrunāju Andri. Viņa dzejas grāmatas ir raibas ar manām piezīmēm, un esmu uzrakstījis vairākas dziesmas, iedvesmojoties no šiem dzejoļiem, – "Es gribētu" ir pirmā dziesma. Saglabājot Andra dzejoļa ideju, pats dziesmā centos ietvert sajūtu par tiem brīžiem, kad cīnies ar sevi un centies otram cilvēkam uzspiest kaut kādu savu taisnību, kas ir gan egoistiski pret otru, gan vienlaikus neizturami tev pašam," atklāj Mārtiņš Dambis.

Abi mākslinieki ir pazīstami jau krietnu laiku. Andris Bulis stāsta: "Mēs abi ar Mārtiņu esam no Salacgrīvas, un mums ir kopējas atmiņas. Tā, piemēram, klipa filmēšanas laikā atcerējāmies, kā visiem skolas laikā bija savas grupas. Es tolaik spēlēju basketbolu un ar baltu skaudību skatījos, kā džeki spēlē ģitāru un meitenes sajūsmā spiedza. Bumbu spēlējoši čaļi tajā laikā meitenes tik ļoti nesajūsmināja."

Dziesmas "Es gribētu" videoklipā Andris Bulis iejūtas arī ģitārista lomā, jo grupas pamatsastāva ģitārists šobrīd atrodas ārzemēs. Savā laikā aktieris patiešām ģitāru esot spēlējis, bet tad, satraumējot plaukstu, spēlēšanu nācās pārtraukt, un diemžēl to tā arī vairs nav izdevies atsākt. "Andris ir viens no vizuāli ekspresīvākajiem man zināmajiem ģitāristiem," nosmej Mārtiņš Dambis.

Dambis turpina: "Savdabīgs eksperiments ir tas, ka klipā bijām pieaicinājuši arī horeogrāfu tieši ģitārspēles imitēšanai – Jāni Līdi no grupas "Bad Habits", kas Andrim palīdzēja izkopt vizuālo horeogrāfiju ģitārspēles ticamībai."

Interesanti, ka video un ierakstā lietota arī slavenā grupas "Remix" ģitāra, ko tai savulaik sagādājis Raimonds Pauls. Tā redzama, piemēram, dziesmas "Dzeltenās kurpes" video. Kopā dziesmas ierakstā lietotas septiņas dažādas ģitāras, lai panāktu bagātīgāku soloģitāras skanējumu, un kadru daudzveidībai tās redzamas Andra Buļa rokās arī dziesmas videoklipā.

"Klipā visi tēlo pa īstam! Pēc 12 stundu filmēšanas balss no dziedāšanas bija gandrīz pazudusi, un mēs visi kopā iztērējām kasti ar matu līdzekļiem, lai visos filmēšanas mēģinājumos noturētu matus nemainīgi vietā," saka Dambis.

Dziesma "Es gribētu" ir otrais singls no gaidāmā albuma. Mārtiņš Dambis iepazīstina ar topošā albuma koncepciju: "Ideja par albumu radās tajā brīdī, kad manī mītošais romantiķis uzvarēja manī esošo ciniķi. Albums stāstīs par to, kas notiek ar vīriešu pasauli tajā laikā, kad viņi vairs nav puikas, bet vēl nav veči. Spēka gadi un sabiedrībā vērojamās vērtību cīņas ir interesants laiks un liels pārbaudījums arī vīriešiem – man šķiet, ka mums, vīriešiem, nav jābūt tik noslēgtiem un par šādām tēmām jārunā vairāk. Albumu veido stāsti par attiecībām ģimenē un pazaudētiem draugiem, skaisti veltījumi sievai un bērniem, par cilvēcību un par cīņām ar aizņemtības vējdzirnavām. Par to, kā tu no dēla esi kļuvis par tēvu. Šī vīriešu sajūtu pasaule būs retrospektīvi caur manu prizmu, bet, manuprāt, tas ir stāsts par mums visiem."

Dziesma "Es gribētu" tapusi kopā ar domubiedriem – džeza kontrabasistu Staņislavu Judinu, bundzinieku Krišjāni Bremšu, ģitāristu Viesturu Melderi, kā arī vokālistiem Laimu Dimantu un Mārtiņu Leju. Ieraksts radīts studijā "Ierakstu māja", un to kopā ar autoru producējis un arī samiksējis Jānis Eglītis. Skaņas gala apstrāde jeb māsterversija tapusi Floridas studijā "The Freq Zone" un to veicis Natans Hemiels (Nathan Hamiel).

Video klipu veidojis režisors Didzis Eglītis.