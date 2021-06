Britu dziedātājs Eds Šīrans laidis klajā jaunu dziesmu "Bad Habits", kas no 25. jūnija pieejama visās straumēšanas platformās. Līdz ar jauno singlu publicēts arī tā video, kura režiju veidojis Deivs Maijers (Dave Mayers), portālu "Delfi" informē "Warner Music" pārstāve Latvijā Inese Saulāja.

Pēc veiksmīgās un izpārdotās pasaules koncertturnejas "Divide" un meitiņas piedzimšanas, pāris gadu Eds Šīrans bija pagājis nostāk no prožektoru gaismām, taču šovasar viņš oficiāli ir atgriezies ar jaunu dziesmu.

"Kā jau ierasts, allaž meklējot jaunus ceļus un pieeju muzikālajai darbībai, arī šoreiz Šīrans laidis klajā kaut ko negaidītu un tomēr saglabājot savu izveidoto un tikai viņa raksturīgo sajūtu un skaņas dimensiju kopumu," raksta Saulāja.

Jaunā dziesma tapusi kopā ar illgadējiem draugiem un sadarbības partneriem Džoniju Makdaidu (Johnny McDaid), ar kuru iepriekš jau tapusi dziesma "Shape of You" un FRED (No. 6 Collaborations Project).

Jau iepriekš, Eds savos sociālo tīklu profilos bija izvietojis bildes, kurās redzams kā vampīrs. Tās bija pirmās norādes, ka tas varētu būt saistītas ar jauno dziesmu, kas tagad arī atklājas dziesmas "Bad Habits" video, Eds Šīrans tur redzams alter ego – vampīra tēlā.

"Ir laba sajūta atgriesties ar jaunu singlu. Videoklipā vēlējos attēlot sliktos ieradumos izmanojot fantastikas žanru, tapēc nolēmu, ka tas būs par vampīriem. Bija visai jautri iejusties tēlā, tomēr viena lieta jautri nebija - augstums. Priecīgu skatīšanos!", par video stāsta Eds Šīrans.

Atzīmējot singla iznākšanu, Eds uzstāsies tiešsaistē Ipsvičas Portman Road futbola stadionā, kur notiks TikTok UEFA Euro 2020 šovs. Uzstāšanos varēs noskatīties Eda Šīrana TikTok profilā (@edsheeran) sākot no pulksten 23. Šī būs pirmā reize, kad dziesmu varēs dzirdēt dzīvajā izpildījumā plašākā auditorija.

"Bad Habits" ir Eda Šīrana pirmais singls kopš 2019. gada Anglijas Nr.1 abuma "No.6 Collaborations Project". Līdztekus Eds Šīrans ir piedalījies dažādos citu mūziķu projektos, tai skaitā kopā Cardi B, Bruno Marsu, Kamilu Kabeo, Eminem un Travis Scott. Vien nedēļas laikā trīs singli ieguva Anglijas Nr. 1 statusu - "I Don't Care'" ar Džastinu Bīberu, "Beautiful People" ar Khalid un "Take Me Back To London" ar Stormzy.

Pagājušā mēnesī "Radio 1 Big Weekend" ietvaros Eds Šīrans uzstājās ar pilno grupas sastāvu, kas tika arī filmēts "Snape Maltings" mākslas kompleksā dzimtajā Safolkā, Anglijā. Kā arī tika atklāti jaunumi par Ipsvičas Futbola klubu – Eds Šīrans kļuvis par tā sponsoru.

Patlaban mūziķis strādā pie jauna albuma ieraksta.

Eds Šīrans britu mūzikā debitēja 2010. gadā ar "No.5 Collaborations Project" – astoņu dziesmu EP, ar viņa tā laika iemīļotu mūziķu piedalīšanos, Safolkā augušais mūziķis ir ieguvis pasaules fanu mīlestību ar dziesmu radīšanas prasmi, spēju mainīties un justies ērti starp dažādiem žanriem, kā arī ar maģisku solo uzstāšanos koncertos. Tagad ar četriem Anglijas Nr.1 albumiem "+" (2011), "x" (2014), "÷"(2017) un "No.6 Collaborations Project" (2019) – Eds Šīrans ir pārdevis vairāk kā 45 miljonus albumu kopiju un 150 miljonus singlu visā pasaulē.