Decembra sākumā Ralfs Eilands, Kristīne Prauliņa un grupa "Very Cool People" izdevuši kopīgu Ziemassvētku albumu "Snowman's Express", kā arī piedāvā singlu un videoklipu "Wonderful Christmas Time".

Līdz ar albuma izdošanu, projekts piesaka divus prezentācijas koncertus mūzikas namā "Daile", kas abi notiks tieši Ziemassvētku dienā – 25. decembrī.

Albumā iekļautas gan jaunas oriģināldziesmas, gan pašu aranžētas versijas jau labi zināmiem skaņdarbiem. "Very Cool People", Ralfa Eilanda un Kristīnes Prauliņas jaunais disks ieturēts labākajās funk un soul mūzikas tradīcijās.

Visas 12 albumā dzirdamās dziesmas iedziedātas angļu valodā. Oriģinālskaņdarbus "St. James" un "Call Me This Christmas" sacerējuši paši Ziemassvētku projekta dalībnieki. Albuma pirmā singla "Wonderful Christmas Time" autors ir Pols Makartnijs. Vēl jaunajā diskā atrodama arī Džona Lenona dziesma "Happy Xmas (War Is Over)", tāda Ziemassvētku klasika kā tradicionālie skaņdarbi "Silent Night" un "Auld Lang Syne", kā arī "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!", "Jingle Bells", "Winter Wonderland", "Merry Christmas Baby" un pat "Cukurplūmju laumiņas deja" no Pētera Čaikovska baleta "Riektskodis".

"Snowman's Express" pieejams gan kompaktdiska, gan lejupielādes formātā un iegādājams "Very Cool People" profilā interneta vietnē "Bandcamp", kā arī pieejams straumēšanas servisos "iTunes", "Spotify" un "Deezer".

Albums ierakstīts "Sound Division Studio" Rīgā un ierakstā piedalījušies: Ralfs Eilands (vokāls), Kristīne Prauliņa (vokāls), Oskars Ozoliņš (trompete), Māris Jēkabsons (tenorsaksofons), Kristaps Lubovs (baritonsaksofons), Laura Rozenberga (trombons), Elvijs Grafcovs (ģitāra), Māris Vitkus (taustiņinstrumenti), Valters Sprūdžs (bass) un Andris Buiķis (sitaminstrumenti).

Dziesmu aranžējumus veidojuši un albumu producējuši grupas dalībnieki. Miksējis Krišjānis Geidāns ("Ansons Lab Studio"), māsterējis Jānis Kalve ("Labo Ierakstu Studio"), albuma vizuālo tēlu un dizainu veidojis Mārtiņš Legzdiņš, bet par fotogrāfijām parūpējies Artūrs Kondrāts. Albuma singla "Wonderful Christmas Time" režisors un montētājs ir Valdis Krūmiņš.

Jaunā programma tiks prezentēta arī visu vecumu klausītājiem domātos koncertos mūzikas namā "Daile". Tie notiks 25. decembrī pulksten 13 un pulksten 17. Par dzīvesprieku gādās muzikālais hameleons Ralfs Eilands, sparīgumu nodrošinās dzirkstošākais džezfanka grupas "Very Cool People" sastāvs, bet dvēselisku samtainumu visam piešķirs viena no šobrīd kolorītākajām latviešu dziedātājām Kristīne Prauliņa.

Ideja par Ziemassvētku albumu aizsākās tieši koncertu kontekstā. "Pirms četriem gadiem sapratu, ka man, kā rīdziniekam, 25. decembrī nav, ko darīt," stāsta Ralfs Eilands. "Ja vēlējos turpināt Ziemassvētku vakara sajūtu kopā ar sev tuvajiem cilvēkiem, tad muzikālā izvēle Rīgā bija pārsvarā jutekliski, mierīgi, klusi pasākumi, taču manai ģimenei prasījās tā sajūta, kāda ir Kevinam filmā "Viens pats mājās", kad viņš dekorē māju un fonā skan vecie Ziemassvētku hiti. Tāpēc arī tapa pasākums, uz kuru mēs paši vēlētos aiziet kā skatītāji. Prieks, svētku svinēšana ar populārām melodijām ir tas, ko sniedzam šajos koncertos, un, manuprāt, to ir izdevies ierakstīt arī albuma formātā!"

Kristīne Prauliņa šā gada maijā kopā ar Latvijas Radio bigbendu un Maestro Raimondu Paulu izdeva jaunu albumu "Kontrasti". Visu tā dziesmu mūzikas autors ir Raimonds Pauls, bet vārdu autors - Guntars Račs. Oktobrī Kristīne izdeva arī savu pirmo soloalbumu "A Warmer October'', kas ir mākslinieces ilgi lolota sapņa par savu oriģinālmūziku pirmais pieturpunkts. Tāpat dziedātāja šogad laida klajā divus singlus un videoklipus - "We Should dance" un "Pa Apli" - kopā ar grupu "Very Cool People".

Šis gads bijis gana piesātināts arī "Very Cool People" dzīvē, jo izdoti vairāki singli un izbraukts turnejā pa Dienvikoreju, kā arī Ungāriju un Rumāniju. Grupa nesen nominēta svarīgākajam Eiropas jaunās mūzikas iekštelpu festivālam-konferencei "Eurosonic Noorderslag", kas norisināsies nākamā gada janvārī Groningenā, Nīderlandē.