Eksperimentālās mūzikas projekts "Off Me On", ko veido māksliniece un mūziķe Diana Payton, publicējis videoklipu triloģiju. "Closer", "To Ego" un "Flowerd Dead" ir trīs no desmit singliem no mūziķes debijas albuma "Mute", kas iznāca šā gada pavasarī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Trīs videoklipu sērija kompozīcijām "Closer", "To Ego" un "Flowerd Dead", kurā katrs no tiem veidots kā ievada, iztirzājuma vai noslēguma daļa, atklāj vienotu vēstījumu. Tas ilustrē stāstu par nebeidzamo tiekšanos uz sevis meklējumu un apkārt esošās fiziskās un garīgās vides izpratni.

Video tapuši sadarbojoties ar operatoru Ritvaru Bluku, režisori Elizabeti Sadausku, operatoru Matīsu Spaili, dizaineri Zani Priedi, make-up mākslinieci Aneti Sidlovsku, kustību grafikas dizaineri Edgaru Kalniņu un citiem latviešu māksliniekiem.

Ar elektronisko mūziku un performancēm Diana Payton nodarbojas jau vairāk nekā 10 gadu, bet tieši 2021. gadā beidzot klajā laists mākslinieces debijas albums. Visu desmit dziesmu autore un izpildītāja ir Diana pati un viņa tās salīdzina ar poētisku parafrāzi, "kas izriet no dziļi personīgā virpuļa – par spēju orientēties dzīves līkločos un ļaušanos šim mirklim".

Albums "Mute" ierakstīts un producēts kopā ar pazīstamo kanādiešu mūziķi – džeza saksofonistu Šīmusu Bleiku (Seamus Blake) un latviešu skaņu režisoru Tomu Lismentu. "Off Me On" pirmatskaņojumu piedzīvoja 2021. gada pavasarī starpdisciplinārās laikmetīgās kultūras platformas "Tīrkultūra" (Latvijas Radio 3) "Negaidītie avoti" interneta audio galerijā un pēcāk arī īpašā Latvijai veltītā epizodē globālajā "NTS Radio" platfomā.

"Milzīgā uzkrātā pieredze man ļāva akumulēt ideju biezokni brīvā radošās izpausmes projektā ar nosaukumu "Off Me On", kurā cieši savijusies mūzika, performanču un vizuālā māksla," stāsta Diana, kura ir ne tikai izpildītāja, bet arī poētiskās īsfilmu triloģijas vizuālās identitātes un režijas autore. "No ārpuses mūs visus ietekmē dažādi viļņveida strāvojumi un gaisa vēsmas. Caur mūziku, es gribu pieskarties tagadnei. Lai pietuvotos savai sirdij; lai saredzētu visu labo un slikto, kas manī mīt un piedotu sev. Tādā veidā es sev varu ļaut iet uz priekšu. Ceļā uz nākotni."