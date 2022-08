Otrdien, 16. augustā eksperimentālā avant-pop dziedātāja Elizabete Balčus nākusi klajā ar singlu "Narcissism Purgatory", kuram ir tapis arī videoklips.

Kā "Delfi" informē mūziķe, ar šo dziesmu viņa piesaka gaidāmo albumu, kas iznāks šī gada 16. septembrī Kanādas leibla "Mothland" paspārnē. Savukārt no 31. augusta Elizabete Balčus dosies koncertturnejā, kuras ietvaros sniegs vairākus koncertus Kanādā.

Video tapis sadarbībā ar mākslinieci Zani Zelmeni, un ir otrais vēstnesis no topošā albuma "Hotel Universe". Ar Zani Elizabete ir sadarbojusies arī iepriekš, kad jūnija nogalē iznāca albuma tituldziesma un video.

Iedvesmots no misticisma un antīkās Ēgiptes mumifikācijas rituāliem, mūzikas video stāsta par ego jeb cilvēka dvēseles nāvi un atdzimšanu. "Pilnīga subjektīvās identitātes zaudēšana, ārpus ķermeņa pieredze un citi ar ego saistīti jēdzieni ir pausti šajā videoklipā," vēsta dziedātāja. Klips uzņemts Ziemeru muižā šī gada jūnijā, piedaloties māksliniecei Brendai Jansonei, kas veidoja videoklipa vidi, izmantojot savus mākslas darbus - no silikona izlietās cilvēku ķermeņu daļu aprises.

"Dziesma ir albuma tumšākais pagrieziens - tā radās no panikas lēkmes, kura mani pārņēma kādā Lietuvas festivālā, saplūstot ar Rīgas masāžas salonā piedzīvoto. Es iemigu salonā, kurā masiere atstāja mani vienu uz kādu pusstundu, ietītu plēvēs, un es iztēlojos, , ka tieku mumificēta. Tā bija drīzāk murgaina, nevis relaksējoša pieredze, bet es to uztveru kā rituālu, kas atbrīvoja mani no sava ego," stāsta Elizabete Balčus.

Dziesma "Narcissism Purgatory" tikai ierakstīta Rīgā - daļēji mūziķes istabā, daļēji Silvestra Zemgala studijā. Ierakstā piedalījās arī slavenais britu komiķis Džeimss Akasters (James Acaster), iespēlējot bungas, kā arī ukraiņu modele Olga Jakuševa, ierunājot dažus "masieres tekstus". Ar Olgu Elizabete Balčus iepazinās Lietuvā, un viņa bija tā, kas mierināja mūziķi panikas lēkmes laikā. Savukārt Džeimss Akasters bija rakstījis par Elizabetes Balčus iepriekšējo albumu savā grāmatā, kā arī stāstījis par to savā BBC podkāstā, bet vēlāk uzaicināja viņu iespēlēt flautu paša producētajam albumam, kas vēl tikai iznāks.

Dziesmu, tāpat kā visu albumu miksēja Silvestrs Zemgals, bet analogo māsteringu veica Henriks Lips (Henryk Lipp) Zviedrijā.

Pēc albuma iznākšanas un koncertiem Kanādā Elizabete Balčus sniegs vairākus koncertus Eiropā. Rīgā māksliniece uzstāsies 13. oktobrī. Koncerts notiks peldošajā galerijā "Noass".