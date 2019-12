Grupa "Laika upe" Ziemassvētku noskaņās klajā laiž videoklipu dziesmai "Polārzvaigznes krīt", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Dziesma tapusi sadarbībā ar dzejnieku Emīlu Buiķi. Ierakstu producēja Kaspars Ansons. Videoklipu veidoja Laura Upeniece, Loreta Danče un Kaspars Kambars.

"Dziesma ir stāsts par spilgtu pirmo iespaidu, kas mainās starp diviem cilvēkiem, iepazīstot vienam otru tuvāk. Videoklipā ir atainoti gan klasiski, gan pārspīlēti sievietes uzmanības apliecinājumi no vīrieša skata punkta, kas dažreiz nostrādā, bet dažreiz mulsina vai paliek nesaprasti. Iepazīstoties tuvāk, pirmais iespaids var izrādīties tikai ilūzija," par jauno singlu saka videoklipa režisore Laura Upeniece.

Grupā "Laika Upe" ir apvienojušies pieci jauni mūziķi. Grupas dalībnieki stāsta, ka ir savstarpēji atšķirīgs, un tieši tas vieno visus kopā un veido grupas harizmu. Optimisms ir grupas devīze un ceļvedis turpmākajiem darbiem un sasniegumiem, un tieši mūzika ir veids, kā to sniegt arī klausītājiem. Dzīvesprieks, darbs ar publiku, pilnīgs un kvalitatīvs skanējums īsi raksturo Laika Upi. Grupa aktīvi koncertē visā Latvijā, uzstājoties dažāda mēroga publiskos un privātos pasākumos.

Kopš 2018. gada "Laika Upe" ir publicējusi vairākus singlus un videoklipus. Līdz šim labākos panākumus guvusi dziesma "Lietus iela", kas ir iekļuvusi Latvijas radiostaciju topos. Plašāku atpazīstamību grupa ieguva piedaloties LTV "Supernova 2019" pusfinālā ar dziesmu "Listen To The Way That I Breathe".