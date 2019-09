Grupa "Tree of Dawn" publicējusi dziesmas "Change Your Life" video. Dziesma ir pirmais singls no drīzumā gaidāmā grupas albuma "Electric Tree".

Grupu "Tree of Dawn" veido Ronja Burve (balss), Kristoss Jerolačitis (Christos Yerolatsitis, taustiņinstrumenti un sintezatori) un Andreass Jerolačitis (Antreas Yerolatsitis, elektriskā ģitāra). "Change Your Life" ir grupas pirmais singls, ieturēts urbānās popmūzikas stilistikā. Dziesma ir pirmais vēstnesis 2020. gadā gaidāmajam otrajam albumam "Electric Tree".

"Change Your Life" ir spēka dziesma cilvēkiem, kas nevēlas savā dzīvē ielaist negatīvo, greizsirdību un citu cilvēku sliktu noskaņojumu. Tā ir dziesma par to, kā palikt patiesam pret sevi, atrodoties jezgas vidū, " saka dziedātāja Ronja Burve.

Dziesma ierakstīta Kiprā - Nikosijā. Skaņu inženieris: Krišs Veismanis, māsterēšana: "Calyx Mastering" Berlīnē.

Grupas "Tree of Dawn" aizsākumi meklējami 2015. gadā kā eksperimentāls džeza duets – Ronjas Burves balss un Kristoss Jerolačitis taustiņinstrumentu sadarbība. 2016. gadā grupa izdeva akustisku džeza albumu "Journey". 2018. gadā duetam pievienojās ģitārists Andreass Jerolačitis un grupa muzikālajā darbībā kļuva arvien elektroniskāka. 2020. gada sākumā gaidāmajā albuma "Electric Tree" būs elektronikas, džeza, improvizācijas un urbānās mūzikas stilu saplūšana.