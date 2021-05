2021. gada 4. maijā grupa "Urbix" ar lepnumu un prieku prezentē savu jauno video klipu dziesmai "Mirdzot šķēpiem" no albuma "Laika dzeloņdrātīs". Tā ir dāvana Latvijai un ikvienam no mums. "Mirdzot šķēpiem" ir viena no vispopulārākajām latviešu strēlnieku dziesmām, izpildīta dažādās versijās, bet roka aranžijā pirmo reizi.

Dziesmas video tika filmēts Ziemassvētku kauju piemiņas vietā, grupai un iesaistītajiem aktieriem sniedzot īpaši autentisku sajūtu par vēsturē piedzīvotajām cīņām, cilvēka gara pārbaudījumiem un drosmi.

Režisors, operators un klipa veidotājs Jēkabs Vilkārsis par idejas tapšanu saka: “Mēs stāvam te šodien brīvi, bet cik daudz likteņu ir bijis jālauž, lai šo zemi sauktu par mājām. Cīņu par brīvību izjūtam arī šodien. Vai tā būs cīņa ar ienaidnieku, vai izcīnīta uzvara savā sirdī?”.

Grupas bundzinieks Juris Šenbergs papildina: “Mūsu valsts dibināšana ir kā uzsākta stafete, kas atkārtoti tika nodota 1990. gada 4. maijā, un nu mēs katrs esam tās turpinātāji. Tās pamatā ir atbildība par savu ģimeni, savu bērnu nākotni, kas summējas atbildībā par valsts nākotni. ”

Grupas “Urbix” sastāvā ir Normunds Štefenhagens – vokāls, Artis Apinis – ģitāra, Edžus Korsaks – bass, Juris Šenbergs – bungas, Egīls Krūmiņš – taustiņinstrumenti, Agris Siksna – ģitāra, aranžijas.