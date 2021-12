Grupa "Dagabma" šajos Ziemassvētkos ierakstījusi sveicienu, apvienojot amerikāņu repmetāla grupas "Rage Against the Machine" dziesmu "Killing in the Name" un klasisko Ziemassvētku korāli "Angels We Have Heard on High".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā zināms, jau iepriekš "Dagamba" savos skaņdarbos ļāvusi satikties mūsdienu rokgrupām un akadēmiskās mūzikas klasiķiem. Nu pienākusi kārta "Rage Against the Machine" niknajam vēstījumam saplūst ar Ziemassvētku garu.

Te jāatgādina, ka pirms vairāk nekā 10 gadiem - 2009. gadā - Lielbritānijā, pateicoties fanu rīkotai kampaņai,"Rage Against the Machine" dziesma "Killing in the Name" Ziemassvētku nedēļā nonāca britu singlu topa pirmajā vietā, pārspējot vairākus tā gada īpaši Ziemassvētkiem ierakstītus hitus.

"Dagamba" sastāvā šobrīd spēlē pieci mūziķi: Valters Pūce, solo čells, Dainis Tenis, klavieres, Antons Trocjuks, basa čells, Artūrs Jermaks, bungas, Alise Broka, kontrabass.