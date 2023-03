Noskaties! Gustavo izdod jaunu albumu un publicē video ar bijušajiem 'Fact' biedriem

Mūzikas straumēšanas un lejupielādes platformās ir nonācis producenta un izpildītāja Gustavo jaunais studijas albums "Tagad tikai sākās", "Delfi" informē mūziķa pārstāvji. Līdzās albumam publicēts arī tituldziesmas videoklips, kurā piedalās Ozols un Čižiks.

"Jaunā albuma ieraksta laiks bija gan izaicinošs, gan aizraujošs," stāsta Gustavo. "Tas man paliks atmiņā kā radoši viens no intensīvākajiem, blīvākajiem un dinamiskākajiem dzīves posmiem. Biju pilnībā radošā procesa pārņemts ar diezgan agresīvu darba pieeju. Šķiet, ka šī agresija atspoguļojas arī albuma skanējumā un noformējuma dizainā."

Līdz ar albuma publicēšanu klajā nāk arī tituldziesmas "Tagad tikai sākās" videoklips ar Ozola un Čižika piedalīšanos. Videoklipa beigu ainās meistara un situācijas glābēja lomā ir iejuties Gustavo tēvs, stikla mākslinieks Agris Butelis.

"Atceros, kā dziesmas "Tagad tikai sākās" radošā procesa sākumā ar Ozolu un Čižiku spriedām, ka, ja jau esam sanākuši kopā reizi 20 gados, bijušajā (grupas) "Fact" sastāvā, lai radītu ko jaunu, tad tam ir jābūt kaut kam sprādzienveidīgam," komentē Gustavo. "Tā mums radās savstarpējo atsauču bagāts kopdarbs par pašreizējā dzīves posma izaicinājumiem un priekšrocībām, kas kļuva par albuma flagmani. Dziesmas intensīvo spriedzes noskaņu vēlējāmies paspilgtināt arī ar dinamisku videoklipu, ko meistarīgi īstenoja režisors Elvijs Pārpucis un video komanda "LATER"."

Foto: Artūrs Kondrāts

Jaunais Gustavo albums ierakstīts laika posmā no 2022. gada jūnija līdz 2023. gada februārim, un tajā ir iekļauti 13 skaņdarbi. Visu dziesmu mūzikas, aranžiju un vārdu autors ir Gustavo, izņemot kompozīcijas, kurās kā viessolisti ir dzirdami Ozols, Čižiks un ansis, – tajās izpildītāji ir paši savu vokālo partiju vārdu autori.

Kā viesmākslinieki albumā piedalās arī Arnis Račinskis, Sanda Dejus, Laima Dimanta, Rihards Bērziņš, Jānis Krīvēns, rolands če, xantikvariāts, Prusax, Steps, Viņa u. c. Skreču partijas izpilda Dj Monsta. Par ieraksta skaņu režiju atbildīgs ilggadējais Gustavo draugs un kolēģis Sergejs Laletins.



"Kad sāku rakstīt "Tagad tikai sākās" materiālu, apzinājos, ka tas būs piektais Gustavo studijas albums," stāsta mūziķis. "Taču pauze kopš pēdējā projekta albuma bija tik liela, ka nolēmu jauno ierakstu veidot tā, it kā šī būtu mana debija. Vēlējos ar šo veikumu saviem klausītājiem stādīties priekšā no jauna. Saturiski albumā iekļāvu personiskus, pašironiskus stāstus, kurus caurvij pārdomas par radošo pašizpausmi kā manas dzīves stūrakmeni. Spriežot pēc albumā iesaistīto kolēģu atsauksmēm, ir sanācis asprātīgākais, tiešākais un vārdu spēļu ziņā blīvākais Gustavo albums. Muzikāli centos panākt, lai dziesmas skan daudzveidīgi, bet tajā pašā laikā, lai tās veido vienotu veselumu ar nolasāmu dramaturģisku attīstību."



Albums "Tagad tikai sākās" ir pieejams ne tikai populārākajās straumēšanas un lejuplādes platformās, bet arī CD formātā. Kompaktdiskus ir iespēja iegādāties mūziķa mājaslapā . Noformējuma dizaina autori ir Jānis Lauznis un Gustavo. Fotoattēlus iemūžinājis fotogrāfs Artūrs Kondrāts.