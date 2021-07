Jaunu singlu "Sāku no sākuma" izdevusi jaunā popmāksliniece Būū jeb Ilze Fārte.

Plašāka publika Būū iepazina, pateicoties singlam "Siekala", kas tika izdots šā gada martā.

"Šī ir mana izlaušanās no čaulas, kurai ļoti ilgi esmu gatavojusies!" saka Būū, kura iepriekš darbojās kā dziesmu autore citiem popmūzikas māksliniekiem.

"Dzīves laikā mums katram ir ļoti daudz šo "mazo sākumu". Dažreiz tas pat vienas dienas ietvaros, kad ir jānomirst un jāpārdzimst, atmetot savu veco identitāti un ar to saistītos lēmumus," par dziesmu "Sāku no sākuma" saka tās autore. Dziesma iezīmē Ilzes lēmumu par solo karjeras uzsākšanu – ar to saistītajām priekiem un raizēm.

Dziesmas producents ir Armands Varslavāns, bet miksu/māsteru veicis Andis Ansons. Fonogrammas ierakstu atbalstījusi LaIPA. Savukārt dziesmas "Sāku no sākuma" videoklipa režisore un producente ir Agnese Rozniece kopā ar "Zvaigznājs.lv" komandu, kas ir vokālistu konkursa "Ghetto Faktors" galvenās balvas realizācija. Būū "Ghetto Faktors" uzvarēja šīs vasaras sākumā.