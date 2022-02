Dziedātājs un ģitārists June River laidis klajā dziesmu "The Land of Burning Sand", kas stāsta par piedzīvoto ceļojumā apkārt Grieķijai paštaisīta busiņā.

"Par spīti ierobežojumiem, kas vēl bija spēkā 2021.gada vasaras sākumā, tomēr izdevās īstenot sen lolotu sapni un apceļot apceļot Grieķiju, Serbiju un Ziemeļmaķedoniju. Pandēmijas laikā pārbūvētais kravas furgons Ford Transit labi kalpoja kā naktsmītne un vieta, kur baudīt rīta kafijas krūzi tieši pašā Vidusjūras krastā vai Olimpa kalna pakājē," iespaidos dalās mūziķis.

Dziesma "The Land of Burning Sand" vēsta par Grieķijas dabas skaistumu, karstām pludmales smiltīm, seno grieķu klātesamību kā arī brīvību, ceļojot busiņā.

Dziesma angļu un latviešu valodā pieejama "Spotify", "Youtube" kā arī citās lielākajās straumēšanas vietās.

June River jeb īstajā vārdā Jānis Andžāns plašāk pazīstams kā grupu "Wild" un "CrowMother" ģitārists. Ar grupu savulaik iemēģinājis spēkus raidījumā LTV "Supernova" un koncertējis Londonā, Zviedrijā un citās Eiropas valstīs. Mūziķis pagājušā gada nogalē publicēja debijas albumu "Sand in my Sleepingbag" kā arī izdeva video klipu dziesmai "The Lighthouse".