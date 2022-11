Noskaties! Katrīna Gupalo izdod jaunu, pašapziņu rosinošu mūzikas video 'Dur prom'

Mūziķe Katrīna Gupalo laidusi klajā dziesmu "Dur prom" un Martas Elīnas Martinsones režisētu videoklipu ar aktieri Ģirtu Krūmiņu galvenajā lomā. Jaunā dziesma viegli, dejiski un asprātīgi atklāj šobrīd tik nozīmīgās tēmas – brīvību, neatkarību, nacionālo pašapziņu un eiropeisku domāšanu, vēsta dziedātāja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Radīt kaut ko pēc vērienīgā un emocionālā "Latvia for Ukraine: Resistance" projekta tā autorei Katrīnai Gupalo likās gandrīz vai neiespējami. Bet karš par Eiropas brīvību Ukrainā turpinās, tāpēc mūziķe ar savu radošo komandu un domubiedriem nevarēja palikt malā un nolēma runāt par Latvijā un Ukrainā notiekošo pavisam citā estētikā, tādējādi pievēršot vēl plašākas auditorijas uzmanību. "Neatkarīgi no savas profesijas mēs katrs varam atrast veidu, kā palīdzēt ukraiņiem – pat, ja nemākam šaut, vadīt tankus vai ārstēt cietušos karalaukā. Katrs var dot laiku, fantāziju un enerģiju, lai turpinātu atbalstīt Ukrainu un neļautu pasaulei pievērt acis uz notiekošo," stāsta Katrīna Gupalo.

Dziesma "Dur prom" radīta "Varslaff 'n' Edwolf" skaņu ierakstu studijā, tās līdzautors un producents ir ukraiņu mūziķis Edgars Vilcāns, kurš pirms kara Ukrainā strādāja vienā no lielākajām Kijivas ierakstu studijām "Mozgi" un sadarbojās ar populārākajiem ukraiņu mūziķiem. "Dur prom" ir Katrīnas un Edgara pirmais kopdarbs, kas, kā vēsta mūziķes pārstāvji, veidots "muzikāli gaisīgs, ar netveramiem smalkumiem aranžējumā un franču juteklismu balsī, lai gan dziesmas vēstījums nav nemaz tik maigs un pūkains".

Foto: Šeila Orlova

"Tavos sapņos biju maza un bikla, bet manā skapī snauž Spīdola nikna," skan dziesmas teksts. Kompozīcijas priekšplānā ir stāsts par varmācīga vīrieša atmaskošanu un padzīšanu, bet, ieskatoties dziļāk, redzama okupantu padzīšana no brīvību alkstošas zemes.

Mūzikas videoklips filmēts "AOK City" bārā un Totaldobže mākslas centrā, to veidoja vairāk nekā 50 cilvēku liela komanda, tai skaitā režisore Marta Elīna Martinsone, producente Emīlija Mikalauska, operators Oskars Lūsis, gaismu mākslinieks Matīss Livčāns, mākslinieks Aksels Millers, menedžere Daiga Bināne, ukraiņu grima māksliniece Juliana Andrejeva, stiliste Liene Grīnberga, skrituļslidotāji no kluba "Rollerbiedri", kā arī Rīgas Doma kora skolas Mūziklu nodaļas studentes.

Režisore Marta Elīna Martinsone atklāj: "Ar Katrīnu Gupalo jau ilgāku laiku vēlējāmies sadarboties, un man ir liels prieks, ka no šīs vēlmes ir radies klips tieši dziesmai "Dur Prom", kas ar popmūzikai raksturīgu vieglumu runā par sāpīgām tēmām. Sievietes atbrīvošanās no toksiskām attiecībām, sava spēka atrašana un tas viss gliteru spožumā! Taču visvairāk mani uzrunā Katrīnas spēja savā mūzikā ievīt šobrīd gan man, gan visai pasaulei sāpīgāko tēmu – Krievijas zemisko uzbrukumu Ukrainai. Tas nav karš, tas ir noziegums pret cilvēci, pret kuru jācīnās no visa spēka – gluži kā pret Ģirta Krūmiņa atveidoto varmāku."

Dziesma "Dur prom" pieejama visās lielākajās mūzikas straumēšanas platformās. Pieejama arī "Dolby Atmos" dziesmas miksa versija, lai klausītāji varētu gūt 3D skaņas baudījumu, kas Latvijā pagaidām ir liels retums. To veidojis skaņu režisors un producents Jānis Eglītis studijā "Ierakstu māja".