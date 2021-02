16. februārī mūziķis Kriss Noa (Chris Noah) izdod liriku video dziesmai “Only Words” no Zelta Mikrofonam nominētā albuma “Distance”. Dziesma ir tapusi sadarbībā ar ilggadējo Krisa Noa partneri, britu producentu Kristoferu Harisu (strādājis ar Bear's Den, Belle and Sebastian, Ghostpoet u.c.). Par video vizuālo noformējumu parūpējies Didzis Bardo.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Dziesma "Only Words" ir stāsts par to, ka daudzās dzīves situācijās cilvēki mēdz būt egoistiski. Konkrētas lietas tiek darītas tikai sev izdevīgos brīžos, taču pasniegtas citā gaismā – tā it kā tas būtu darīts otra labā," atklāj Kriss Noa.

Par dziesmas tapšanas procesu Chris stāsta: "Gan "Only Words", gan arī kopumā visa "Distance" minialbuma radīšana man kā dziesmu autoram atšķīrās no līdz šīm ierastā procesa. Parasti dziesmas stāsts tiek vismaz daļēji aizgūts no savas pieredzes, taču šoreiz lielākoties iedvesmojos no lietām un notikumiem, ko novēroju notiekam sev apkārt. Gan no man tuviem, gan no ne tik tuviem cilvēkiem. Ir interesanti redzēt lietas no malas, tas viennozīmīgi paver citu rakursu, un šķiet, ka daudz labāk var ieraudzīt "kopējo bildi"."