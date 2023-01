Džeza mūzikas izdevniecība "Jersika Records" laidusi klajā jaunu Latvijas vēsturisko džeza ierakstu skaņuplati "The Lost Latvian TV Studio Sessions 1967" un piedāvā dokumentālo filmu "KIKOK 1962. Latvijas pirmais džeza festivāls", informē izdevniecības pārstāvji.

Jaunā skaņuplate turpina Latvijas džeza vēsturisko ierakstu sēriju, un 2021. gadā iznākušajai Raimonda Paula Trio platei "The Lost Latvian Radio Studio Sessions 1965/1966" seko unikāls ieraksts, kurā varam klausīties Pēterburgas džeza pianistu Juriju Viharevu (Yuri Vikharev) un leģendāru Latvijas džeza mūziķu ritma grupu – bundzinieku Eināru Raibo un kontrabasistu Juri Āķi, kurš savos arhīvos šos ierakstus atradis un uzticējis izdot "Jersika Records". Ieraksti veikti 1967. gadā Latvijas Televīzijas studijā, gatavojoties Bruno Ojas vadītajam raidījumam.

"Šī trio spēlētā mūzika ir ļoti laba liecība tam, ka Latvijā 1967. gadā mūziķi ir augstvērtīgi izpildījuši tā laika aktuālo Rietumu džezu. Saklausām "be-bop", "hard-bop", "cool-jazz" un arī nedaudz no "free-jazz" un avangarda. Izpildīto skaņdarbu autoru vidū ir tādi pasaulē ikoniski džeza mūziķi kā Mailzs Deiviss (Miles Davis) un Teloniuss Monks (Thelonius Monk). Tas vien, ka Latvijā šāda mūzika ir atskaņota publiski 20. gadsimta 60. gados vietējo mūziķu izpildījumā, ir ievērības cienīgi un svarīga Latvijas džeza vēstures liecība," norāda izdevniecības "Jersika Records" vadītājs un producents Mareks Ameriks.

Juris Āķis par šo ierakstu sesiju stāsta: "Džeza koncerts Latvijas Televīzijā bija paredzēts 1967. gada 21. augustā, bet mans labs draugs Viktors Levites, kas toreiz arī tur strādāja kā inženieris, sarunāja ar kolēģi Paulu Dambi laiku, kad mēs varam atnākt dienu agrāk un izmēģināt savu repertuāru, redzēt studiju. Iepazīstinu ar dalībniekiem: Jurijs Viharevs no Pēterburgas spēlē klavieres, Juris Āķis kontrabasu un Einārs Raibais – bungas. Viss notika, un nākamajā dienā, kā paredzēts, mūs sagaidīja vakara vadītāji Bruno Oja un Pēteris Pečerskis un kontrobasists no Maskavas – Georgs Gevorgjans. Mēs viņu jau sen pazinām un piekritām šim eksperimentam – spēlēt vienlaicīgi ar diviem kontrobasiem. Pēc daudziem gadiem es saņēmu sūtījumu no Sanktpēterburgas, kas bija 1967. gada 20. augusta mēģinājuma ieraksts."

Džeza pētnieks Indriķis Veitners saka: "Einārs Raibais ir viena no leģendārākajām un mīklainākajām personām Latvijas populārās mūzikas vēsturē. Savulaik uzskatīts par vienu no labākajiem džeza bundziniekiem, viņa vārds saistāms arī ar teju mītisko latviešu rokgrupu "Katedrāle". Raibā ierakstu atrašana jau pati par sevi ir unikāla un pārsteidzoša. Nav šaubu, ka šo ieskaņojumu izdošana būs viens no nozīmīgākajiem veikumiem Latvijas džeza vēstures atklāšanā pēdējo gadu laikā."

Ieraksta digitālu restaurāciju no oriģinālajām magnētiskajām lentēm veica skaņu režisors Mārtiņš Krastiņš. Skaņu plates bukletā lasāmi mūzikas apskatnieka un vēsturnieka Mikus Soloveja ievadvārdi, bet dizainu veidojis Edgars Ameriks.

Skaņuplati "The Lost Latvian TV Studio Sessions 1967" var iegādāties visos mūzikas veikalos kā arī izdevniecības "Jersika Records" mājaslapā vai "Bandcamp" platformā. Albums noklausāms arī populārākajās straumēšanas vietnēs.

Līdz ar jaunās skaņuplates iznākšanu džeza izdevniecība "Jersika Records" piedāvā ārī dokumentālo filmu par Latvijas pirmo džeza festivālu KIKOK 1962, kad 1962. gada 18. decembrī Rīgā, Mūkusalas ielā uz vienu vakaru tika sapulcināta visa Rīgas džeza scēna. Filmā piedalās un ar savām atmiņām dalās festivāla dalībnieki, organizētāji un aculiecininieki: muziķi Juris Āķis, Raimonds Pauls, Aivars Zītars, Aivars Krūmiņš, Aldis Ermanbriks un skaņu inženieris Mārtiņš Saulespurēns, savu komentāru sniedz džeza mūzikas pētnieks, profesors Indriķis Veitners. Filmas scenārija autors ir mūzikas kritiķis un vēsturnieks Mikus Solovejs, režisors – Mareks Ameriks.