Latvijas roka un metālmūzikas grupas un citi nozares pārstāvji izsaka atbalstu Ukrainas tautai šajā grūtajā laikā. Mūziķi un nozares pārstāvji izsaka nosodījumu Krievijas agresijai un pieprasa nekavējoties pārtraukt karu.

Video veidojusi Latvijas Rokmūzikas asociācija.

Video iesaistījušies 50 grupas un mūziķi - "Age Of Stones", Ainars Virga, "Ak69", "All Day Long", Armands Alksnis, Artis Dvarionas, "Astra The 22's", Atis Ieviņš, "B Optmist", "Bad Habits", "Bezvējš", "Blind Shapes", "Cacophonics", "Colt", "DCH", "Deodium", "Deus Sex Machina", Ēriks Saksons, Fēlikss Ķiģelis, "Gandreiž 10nīkā", "Ghettozloba", Gints Cālītis, Grupa "Jānis Bukums", "Holy Lamb", "Indygo", "Iron Wings", Ivars Ozoliņš (Grupa "Audiokvartāls"), Jānis Irbe, "Jauda", Johnny Salamander, "Laime pilnīga", "Letti", "Linga", "Mindesign", "Montana", Normunds Štefenhāgens, "Nuvo", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Rebel Riot", "Refleksija", Reinis Jaunais, Rita Bērziņa (Latvijas Rokmūzikas Asociācija), "Sanctimony", "Skyforger", "SORE", "Symbolic", Uģis Higo Glāzītis (Latvijas Rokmūzikas Asociācija), "Wasptress" un "Zig Zag".