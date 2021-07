Komponists un dziedātājs Lauris Valters klausītājus iepazīstina ar jaunu, un enerģisku kompozīciju "Šeit un tagad".

Dziesmas autors saka: "Šis ir lielu izaicinājumu laiks ikvienam no mums, bet tikai ar gaišu skatu, optimismu un atbalstot, uzmundrinot vienam otru mēs varam doties tālāk. Jā, var domāt par to, kā bija, un sapņot par to, kā būs, bet mēs esam tieši šeit un tagad, tas ir brīdis, kurā mums ir jādara kopā, jādzīvo no sirds! Un vēl man ir patiess prieks par skaisto sadarbību video tapšanā ar jauniešu deju kolektīvu "Līdums" un vadītājiem Arvilu un Ivetu!"

Deju kolektīva "Līdums" vadītājs Arvils Noviks par sadarbību video klipa tapšanā: "Mūs un dejotājus uzrunāja Laura dziesmas vārdi, mūsuprāt, tie atspoguļo pašreizējo situāciju sabiedrībā – ilgas pēc parastas ikdienas, atgūt zaudēto laiku. Darbs pie videoklipa bija kā aizraujošs ceļojums, kā atkal satikšanās un kopā būšana. Nenoliedzami, tas nebija viegls darbs, cerams, ka skatītāji, klausītāji saredzēs un sadzirdēs mūsu vēstījumu!"

Dziesmas mūzikas producents un skaņu režisors ir Reinis Briģis, video klipa horeogrāfiju veidoja Arvils Noviks, režija un scenārijs Iveta Janševska un Arvils Noviks, video klipu filmēja un montēja Andis Sipjāgins.