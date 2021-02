Tuvojoties Valentīndienai, sitaminstrumentu mūziķe Marta Kauliņa un Liepājas mežragu kvarteta puiši piedāvā nelielu muzikālu sveicienu visiem mīlētājiem, kura pamatā ir leģendārā dziesma "I wanna be loved by You".

"Valentīndiena šogad tuvojas ļoti aukstā laikā, tāpēc jums visiem šajos mīlētāju svētkos radījām nelielu sildelementu," saka Marta Kauliņa, kas Liepājas Simfoniskā orķestra sastāvā muzicē jau astoņus gadus.

Muzikālā sveiciena pamatā ir leģendārā dziesma "I wanna be loved by You", kuru 1928. gadā sarakstījuši Herberts Stotharts un Harijs Rubijs mūziklam "Labais Zēns" ("Good Boy"). Pasaules atpazīstamību šai dziesmai atnesa tieši valdzinošās aktrises, dziedātājas un modeles Merilinas Monro izpildījums. Dziesmas aranžiju mežragu kvartetam un marimbai veidojis Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķis – trompetists Jānis Ivuškāns.

Liepājas Simfoniskā orķestra sitaminstrumentāliste Marta Kauliņa savu talantu izpauž daudzos projektos, sadarbojoties ar tādām radošām personībām kā Karīna Tatarinova, Jānis Ivuškāns, Igo Fomins, Jānis Strazds, Jēkabs Jančevskis. Marta mūziku rada arī pati – ir nospēlēti vairāki projekti kopā ar ģitāristu Robertu Dinteru, savukārt kopā ar Mārtiņu Zālīti ir izveidota apvienība A9.

Savukārt Liepājas Mežragu kvartets šobrīd ir vienīgais aktīvi muzicējošais profesionālais mežragu kvartets Latvijā. Tā sastāvā spēlē Ingus Novicāns, Mārcis Auziņš, Aivars Vadonis un Edgars Kalniņš – visi jau ilggadēji Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi.

Video tapis sadarbībā ar video mākslinieku Induli Pelnēnu, mājīgo kultūras namu "Wiktorija" un tērpu salonu "Mana kleita".