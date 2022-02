Mūziķis Matīss Pavītols laidis klajā jaunu dziesmu "Sapņu PVN" no vasarā gaidāmā albuma "Pilītes". Dziesmai tapis arī video, kurā redzami Liepājas teātra jaunie aktieri.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Režisors Armands Kaušelis veidojis dziesmas video kā dzīvu fotogrāfiju. "Šo stāstu vēlējos izstāstīt, atdzīvinot fotogrāfijas," skaidro Armands. Kamerai atklājas Liepājas Teātra jaunie aktieri Madara Viļčuka, Agnija Dreimane, Artūrs Irbe un Kārlis Artejevs.

Dziesmu autors un dziedātājs Matīss Pavītols, kurš nesen izdevis dziesmas "Mans zēns" un "Redz, kā es stāvu viss", zināms kā šova "X Faktors" pirmās sezonas dalībnieks. Jaunās dziesmas skanējumu veidojis Gints Stankevičs, vizuālā materiāla tapšanā iesaistīti Liepājas teātra aktieri, bet, kā saka pats Matīss, sajūtu iedevuši viņam tuvākie cilvēki – Jolanta, Evelīna, Elīza, kā arī draugi. Aktrise Madara Viļčuka atzīst, ka fotosesijas laikā viņu nepameta sajūta, ka top stāsts par " kādu, kurš jau ir ceļā pie manis".

Kā vēsta dziesmas autors, "Sapņu PVN" izauga no stāsta par mīlestību līdz apjausmai par vērtīgo sevī un citos. "Kādu vakaru vienkārši to sapratu. Sāku zināt. ka mēs ieaužamies otrā cilvēkā. Saaugam ar cilvēku un viņa dzīvi. Mēs esam pievienotā vērtība kādam un kāds tai pašā mirklī ir pievienotā vērtība mums. Tas ir redzams ik uz soļa. Mūsu ģimenēs, darba vietās, pat nejaušās tikšanās reizēs. Cilvēks tiecas būt vajadzīgs un šī vajadzība veido mūs kā pievienoto vērtību it visam un visiem. Tā bija kā atslēga uz dziesmas dvēseli. Iesaistīju dziesmas piedziedājuma tapšanā savu ģimeni un draugus Anniju un Gregoru Mažus. Viņi pielika mazliet no sevis. Paldies, ka esat mans sapņu PVN," saka Pavītols.