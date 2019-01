Amerikāņu rokgrupa "The Killers" publicējusi dziesmas "Land Of The Free" videoklipu, kuras autors ir nule kā "Oskara" balvai nominētais Spaiks Lī.

Apvienība uzaicināja Spaiku Lī veidot video dziesmai, kuras iedvesmas avots ir pašreizējie notikumi pasaulē un nacionāla mēroga traģēdijas. Klipa veidotājam grupa deva pilnīgu radošo brīvību, un tajā viņš vairāku nedēļu garumā 2018. gada beigās filmēja migrantu plūsmu, kas mēģina šķērsot ASV un Meksikas robežu, dodoties uz "brīvības zemi".

Pēc filmas "BlacKkKlansman" noskatīšanās Spaikam Lī piezvanījis grupas līderis Brendons Floverss un piedāvājis sadarboties. Viņš noklausījies singlu un atzinis to par "lielisku protesta dziesmu".

"Tā ir svarīga, jo vairāk nekā astoņi tūkstoši amerikāņu nesaņem samaksu, kam par iemeslu ir šis viss," ārvalstu medijiem skaidro Lī, komentējot ASV Kongresa pārtraukto sienas būvniecības finansēšanu.

Lī arīdzan atsauc atmiņā Trampa vārdus no prezidentūras kampaņas, kurā viņš "centās kriminalizēt" konkrētas cilvēku grupas, tostarp meksikāņus: "Viņš teica, ka visi meksikāņi ir izvarotāji, slepkavas, narkotiku dīleri. Un tad viņš runāja par tuvojošos karavānu – cilvēkiem no Tuvajiem Austrumiem –, cenšoties pateikt, ka viņi ir teroristi. Tie ir cilvēki, kuri nostaigā simtiem jūdžu pludmales čībās, tā kā vienīgā iespēja, ka viņi varētu būt noslēpuši atombumbu čībās..."

Spaika Lī "Oskara" filma nominēta "Oskaram" kategorijā "Labākā filma", bet viņš pats kā labākais režisors. 2016. gadā viņš saņēma "Oskara" Goda balvu.