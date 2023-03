Noskaties! Pašmāju reperis March izdod videoklipu ar amerikāņu hip-hopa zvaigznes Redman dalību

Par repa brīnumbērnu dēvētais ventspilnieks March (Martins Šimpermanis) nupat publicējis video dziesmai "The Man Come Get It", kurā piedalās ASV repa superzvaigzne Redman. Leģendārais amerikāņu reperis klipā dalās atziņās par, viņaprāt, īsto hip-hopa skanējumu.

March ir viens no retajiem latviešu reperiem, kurš izpilda dziesmas angļu valodā un ir izpelnījies pasaulē zināmu hip-hopa izpildītāju atzinību. Aizvadītajā gadā amerikāņu reperis Redman vienu no March dziesmām – "The Man" – iekļāvis savā miksteipā "Come Get It Playlist", un nu šai dziesmai tapis arī video. Filmēšanu, režiju un montāžu nodrošināja vizuālā dizaina studija "Underrated Studios". Video ideju realizēšanā iesaistījās arī radošā grupa "Baltic Hotbois".

Būdams vien 21 gadu vecs, March jau kopš 2017. gada ir izdevis vairākus albumus un paspējis iesildīt koncertus starptautiski atzītiem māksliniekiem: GZA no "Wu-Tang Clan" (ASV), "Blabbermouf" (Nīderlande), Afu-Ra (ASV) u. c. Kopš 2018. gada March aktīvi darbojas neatkarīgo mūziķu biedrībā "401". Dziesma "The Man" ir tituldziesma jaunākajam March un producenta Tabļa albumam "The Super Extra More Experience", kuru March raksturo kā "sevišķi apdomātu nenopietnību."