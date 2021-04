Gaidot iestudējuma "Suni ārā nedzenama nakts" pirmizrādi mūzikas namā "Daile", dokumentāli poētiskā estētikā radīts dziesmas "Kā ābols" videoklips.

Dziesmas ierakstā piedalījušies: aktieris Andris Keišs, komponists un pianists Raimonds Pauls, trompetists Oskars Ozoliņš, kā arī stīgu kamerorķestris.

Klips tapis piesaistot kino operatoru Jāni Eglīti un režisori Artu Bisenieci. Producente – Anda Zadovska. Skaņu režija/apstrāde Gustavs Erenpreiss,kostīmu māksliniece Baiba Litiņa.

Kā raksta Zadovska, iespējams, šodien Ojāra Vācieša dzeja var būt arī atklājums, neiepazīta pasaule: "Līdz ar to arī atklāsme, ka dzeja, ko Ojārs Vācietis rakstīja 20. gadsimta otrajā pusē, dzeja ko vairākas paaudzes lasīja ar tikpat degošu sirdi kā dzejnieks radīja, ne vien spēj uzrunāt 21. gadsimta 20. gadu publiku, tā neko nav zaudējusi arī no īpašās vācietiskās jaudas un lieliski sabalsojas ar šodienas cilvēka pārdzīvojumiem. Tas, ka šīs programmas radīšanā sastapušās un sapratušās kā Ojāra Vācieša paaudze – Maestro Raimonds Pauls, tā nākamās – aktieris Andris Keišs un trompetists Oskars Ozoliņš, tikai apliecina dzejnieka un viņa rakstītā vārda klātesamību un mākslas mūžību. Par to arī jaunradītais video stāsts."

Programmā "Suni ārā nedzenama nakts" fantāziju par Ojāru Vācieti izspēlē Andris Keišs, Raimonds Pauls un trompetists Oskars Ozoliņš. Kā raksta Zadovska, programmā aktieris Andris Keišs, brīžam pārkāpjot, brīžam respektējot un brīžam sapludinot un nojaucot laika robežas, vedinās skatītāju ielūkoties dzejnieka Ojāra Vācieša ģeniālās personības un mākslas pasaulē.

"Tā būs satikšanās ar publiku uz kādām dzīves laikā dzejnieks nereti neaizgāja (dzejas vakari, jubilejas un radošās darbības vakari Ojāram Vācietim bija pasākumi, kas mulsināja, šķita lieki un apgrūtinoši, jo svarīgākais bija dzejas un lasītāja intīma, nepastarpināta tikšanās – lasītājs un grāmata), nereti nokavēja, tā radīdams neizpratni un baumas sabiedrībā. Programma ir muzikāla fantāzija par paša dzejnieka iniciētu, gribētu un viņam nozīmīgu sanākšanu, pārvarot mūžības slieksni, kur vieta atvēlēta gan vācietiskai pašironijai un smiekliem sarunās ar dažādu laiku radošām personībām, gan Raimonda Paula komponētām dziesmām ar Ojāra Vācieša vārdiem, gan skumjām un pasaules sāpei dzejā. Sanākšana, kurā publiski runāt bez cenzūras un laikmeta ierāmējuma," vēsta producente.

Fantāzijas pamatā Ojāra Vācieša dzīves laikā nepublicētā dzeja, dzejnieka korespondences, interviju un sarunu, literatūras par Ojāru Vācieti pētījumi.