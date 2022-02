Līdz ar komponista Valta Pūces 60 gadu jubileju, kas tiek svinēt 7. februārī, uzsākta viņa mūzikai veltīta viesistabas videokoncertu sērija "Tuvplāni". Pirmie tās dalībnieki ir grupa "Prāta vētra".

Koncertsērijas "YouTube" konrā daudzu tautā iemīļotu mūziķu uzstāšanās tiks publicētas reizi mēnesī. Koncertu ieraksti filmēti viesistabā lībiešu krastā Valta Pūces mājās.

Kā norāda projekta veidotāju pārstāvis Kaspars Zaviļeiskis, tas ir jauns un Latvijā līdz šim nerealizēts muzikālā priekšnesuma formāts, kurā uz viesistabu uzaicinātie mūziķi starp dziesmām arī pastāsta publiski vēl nedzirdētus, nelielus stāstus par sadarbību un draudzību ar komponistu. Šo koncertu organizētāji ir uzņēmējs un pasākumu vadītājs Sandis Miltovičs kopā ar komponista dēlu Valteru Pūci, kurš zināms kā grupas "Dagamba" dibinātājs, komponists un producents.

"Lai notiktu kas īpašs, jāsakrīt daudziem puzles gabaliņiem," saka Sandis. "Šoreiz sakrita pat vairāk, nekā sākotnēji spējām ar Valteru iedomāties. Iespēja satikties, realizēt un kopā izbaudīt mūziku tik tuvu uzbūra neplānotu emociju gammu. Ideju par viesistabas formāta koncertiem atbalstīja visa kolorītā Pūču ģimene – Dace ar savām zināšanām un pieredzi pasākumu producēšanas jomā, Līva, kura filmēja tā sauktos aizkadrus, Valts, kurš visiem gatavoja ēst, un Valters, kurš, protams, darbojās ar un ap mūziķiem. Novēlu ikvienam izbaudīt sirsnību un muzikālo citādību, kas šajos koncertos valdīja Pūču mājās!"

"Ģimenes vārdā saku Sandim milzīgu paldies par šo fantastisko ideju un ne mazāk milzīgs paldies arī visiem iesaistītajiem māksliniekiem, video un audio komandai," turpina Valters. "Manuprāt, mūsu dižie komponisti viņu apaļajās jubilejās ir jāapsveic tieši šādi, tādēļ esmu patiesi laimīgs, ka pirmais šādu dāvanu ir saņēmis mans tētis!"

Ikmēneša viesistabas videokoncertos dažādi mākslinieki izpildīs gan Valta Pūces labākās dziesmas, gan savus oriģināldarbus. Sērijas "Tuvplāni" pirmajā koncertā uzstājās grupa "Prāta vētra", spēlējot Valta Pūces skaņdarbus: "Cik ikdienīgs šis ceļš" no grupas "Marana" repertuāra un "Ardievu, meitenes" no Dailes teātra muzikālās izrādes "Šveiks", kā arī savas dziesmas: "Īssavienojums" un "Puse no sirds".

"Draudzība ar Valtu un viņa mūzika man personīgi un visai "Prāta vētrai" ir ļoti nozīmīga, tāpēc bez mazākās minstināšanās ar prieku lēcām kamanās un devāmies uz lībiešu krastu, kad uzzinājām, ka varam Meistaru apsveikt tik simpātiskā veidā," stāsta grupas "Prāta vētra" vokālists Renārs Kaupers.

"Iedomājieties – meža vidū, mīlīgā namiņā kuras kamīns, viesistabā draudzīgi saspiedušies "Prāta vētras" vīri dzied "Ardievu, meitenes", apkārt zum patīkamu, jaunu cilvēku sabiedrība, kuri darbojas ar kamerām un skaņas ierakstīšanas ierīcēm, bet pats jubilārs turpat aiz sienas virtuvē gatavo svētku plovu un ik pa brīdim iemet aci, kā tad te visiem sokas. Liels prieks bija atkal sadziedāties ar Daci Pūci, un kolosāli, ka arī Valters ar čellu mums pievienojās divos numuros. Daudz laimes mūsu mīļajam Valtam un lai visiem patīkama šo svinību skatīšanās," saka Kaupers.

"Šis projekts ir visbrīnišķīgākā dzimšanas dienas dāvana manā mūžā!" rezumē pats jubilārs, komponists Valts Pūce.

Valts Pūce (1962) ir pazīstams latviešu komponists, kurš izveidojis ansambļus "Marana" un "Pūces etnogrāfiskais orķestris", kā arī rakstījis mūziku teātra izrādēm, mūzikliem un kinofilmām. Pūce ir autors arī virknei kordziesmu un simfoniskās mūzikas skaņdarbu.