Īsi pirms filmas "Nekas mūs neapturēs" nonākšanas uz lielajiem ekrāniem, pirmizrādi piedzīvojis Jāņa Šipkēvica jeb Shipsea izpildītās dziesmas "Nothing Can Stop Us Now" videoklips.

Dziesma izskan Andra Gaujas kaisles drāmā ar tādu pašu nosaukumu. Filmas "Nekas mūs neapturēs" pirmizrāde notiks jau 9. oktobrī, un tuvākajās dienās filmas autori tiksies ar skatītājiem gan īpašos pasākumos Rīgā, gan reģionos - Rēzeknē, Cēsīs, Liepājā un Ventspilī.

Dziesmas "Nothing Can Stop Us Now" tekstu rakstījusi Kaiva Gotham, mūziku – pats filmas režisors Andris Gauja.

Dziesmu izpilda: Jānis Šipkēvics (Shipsea) – balss, klavieres, Edvīns Ozols (bass), Rinalds Maksimovs (bungas), Gatis Zaķis (ģitāra), Kaspars Putriņš (sintezatori) un Andris Gauja (sintezatori, klavesīns).

Jau ziņots, ka filmas "Nekas mūs neapturēs" centrā ir harizmātiskais mūzikas producents Ralfs Dambergs (Andris Keišs) sava nepiekāpīgā rakstura dēļ pārliecina sievu (Kristīne Nevarauska) un mīļāko (Elza Gauja) sadzīvot vienā īpašumā, kur turklāt vēl mīt viņa divpadsmitgadīgā meita (Dārta Stepanova). Eksperiments pārvēršas nežēlīgā cīņā katram par savām interesēm.

Andra Gaujas filmas "Nekas mūs neapturēs" pirmizrāde notiks 9. oktobrī pulksten 19.00 kino "Citadele". Pirms seansa kompozīciju autori Shipsea, Evija Vēbere, Miķelis Putniņš un Rūdolfs Macats, un īpaši sagatavotas projekcijas demonstrēs pieredzējušais videomākslinieks Viktors Keino.

24 metrus platais iSense zāles ekrāns ir platākais Ziemeļeiropā, un tas filmas autoriem ir īpašs gods, jo filma ir retais Latvijā tapušais darbs, kura galarezultāts ir augstajā 4K izšķirtspējā.

"Ir sajūta, ka kino jomā Latvijā sācies jauns laikmets. Tāds vērienīgs, izaicinošs, ar savu stāju. Tieši tādu es redzu arī Andra Gaujas jauno filmu. Apbrīnoju režisora kaisli uz darbu, spēju koncentrēties un saglabāt mērķtiecību jebkuras sarežģītības apstākļos. Un, noskatoties šī procesa rezultātu, jebkurš to ievēros pats. Esmu iepriecināts, ka varu būt neliela piebalss šim 2019. gada kino stāstam," par filmu saka tās tituldziesmas "Nothing Can Stop Us Now" izpildītājs Shipsea.