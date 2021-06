Uzsākot jaunu sadarbību, elektroniskās mūzikas producents Reinis Rabenau un dziedātāja Katrīna Gupalo laiduši klajā elektroniskā popa singla "I Can I Can I Can" videoklipu psihodēliskās noskaņās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Abi mūziķi pirmo reizi uz skatuves satikās 2020. gada vasarā elektroniskās mūzikas koncertā Liepājā, kurā elektriski uzlādētos muzikālos stāstos tika apvienota Rabenau elektroniskās mūzikas meistarība ar Katrīnas Gupalo juteklisko balsi un virtuozo klavierspēli. Kopīgā mājupceļā no šī koncerta, iespaidojoties no siltās un zvaigžņotās nakts, Rabenau radīja “I Can I Can I Can” mūziku.

Rabenau stāsta: “Dziesma ir par to, kā vasaras naktī, skatoties zvaigznēs, var nedaudz atkāpies no visa, kas notiek dzīvē, paskatīties uz to kā no malas. Mums visiem vajag brīdi, kad mēs paceļamies augstāk, izlienam no tuneļa un paskatāmies uz apkārt esošajiem ceļiem un to, kur katrs no tiem var aizvest, tādējādi izdomājot, kuru ceļu labāk izvēlēties. Tas ir brīdis sevis motivācijai un sevis atrašanai.”

Dziesmas vārdu autors Ojārs Ēriks Kalniņš tās tekstu sarakstījis īpaši Katrīnai pēc viņas uzstāšanās noskatīšanās, kad sapratis, ka viņa ir spējīga uz visu: “Šajā dzīvē viss ir iespējams, ja tici sev un apkārt esošajiem cilvēkiem. Katrīna dara un ir tam pierādījums.”

Mūzikas videoklipu radījušas trīs multimediju mākslinieces Paula Brante, Anna Briede un Šeila Orlova ciešā sadarbībā ar Katrīnu Gupalo. “I Can I Can I Can” ir turpinājums dziesmā “Agonija” uzsāktajai sarunai par savas personības visdažādāko šķautņu izpaušanu mākslā. Idejas pamatā ir uzdrošināšanās nesekot kanoniem un uzdrošināšanās eksperimentēt, ļaujot sev pilnīgu radošu brīvību.

“Mūsu pirmais un noteikti ne pēdējais kopdarbs ir izdevies košs, interesants un pavisam atšķirīgs no iepriekšējiem Katrīnas video. Tas ir kas tāds, ko mēs pašas vēl nekad nebijām veidojušas. Šī sadarbība ir bijusi kā vērienīgs atspēriena punkts mūsu karjeras izaugsmē,” atklāj klipa mākslinieces.

Videoklipā psihodēliskā kolāžā savijas Rūdolfa Paudera veidotā “Vogue dance” horeogrāfija, Laimas Jurčas neprātīgi košie tērpi un abu mūziķu ekscentriskās idejas, kā arī Arsēnija Rozenbaha fantastiskās gaismu spēles. Videoklips filmēts M/Darbnīca un Ausmas kluba telpās. Dziesmas miksu un māsteru veidojis Reinis Kārkliņš.

Katrīnas Gupalo un Rabenau oriģinālmūzikas koncertprogrammas pirmatskaņojums, kuras laikā būs dzirdama arī dziesma “I Can I Can I Can”, plānots 16. jūlijā Horna dārzā Jūrmalā.