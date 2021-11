Publicēts horeogrāfes un dejotājas Gabijas Bīriņas veidotais videoklips elektroniskās mūzikas producenta Shri Alex radītajam dziedātājas Katrīnas Gupalo dziesmu remiksam. Remiksā apvienotas dziesmas "Svārki?" un "Levitate" un tam dots nosaukums "Try Me".

Videoklipa idejas autore ir Gabija Bīriņa, kura nupat kļuvusi par amerikāņu modernās dejas teātra "Carwashshow Production" dalībnieci un drīzumā būs redzama šovā "Caraboom", kas tiks izrādīts Maiami.

Videoklipu Gabija Bīriņa veidojusi kopā ar ASV dzīvojošu dejotāju no Čīles – Bjanku Bambū (Bianca Bamboo). Abas dejotājas pauž prieku par iespēju kopā veidot remiksa videoklipu, kas šajā pandēmijas laikā iedvesmojis jēgpilnai radošai jaunradei un sniedzis iespēju savas sajūtas par šībrīža situāciju pasaulē izteikt mākslā.

Videoklips filmēts noliktavu teritorijā Floridā, ASV. Šīs vietas mākslinieciskā nekārtība, lielums un spēks, ko izstaro milzīgie kravas konteineri, dažādās iekārtas un tehnikas vienības, vēl ilgi pirms klipa idejas dzimšanas mudināja Gabiju Bīriņu radīt te ko īpašu. "Šis ir brutāli skaists video. To veidojot, vēlējāmies parādīt, kas patiesībā slēpjas daudzos no mums. Lai gan ārēji smaidām, dejojam, runājamies un izskatās, ka viss ir vislabākajā kārtībā, mūsos mīt vēlme kaut ko pierādīt, panākt un īstenot, dziļas ilgas un sirdi plosošas domas, kas būtu jāpalaiž vaļā. Tādēļ no vienas puses video ir skaistums un trauslums, bet no otras – brutāla un nesievišķīga vide, uz kuras fona skaistais tik ļoti izceļas," stāsta Gabija Bīriņa.

"Try Me" remiksu veidojis Shri Alex, īstajā vārdā Aleksejs Siverenko, – pianists un skaņu mākslinieks, kurš regulāri veido remiksus, piedalās dažādos studijas projektos, sadarbībā ar videomāksliniekiem veido multimediju saturu izstāžu zālēm, komponē un periodiski uzstājas arī koncertos. Shri Alex atklāj, ka nav iespējams precīzi noteikt remiksa stilu – no vienas puses tas elpo ar pārsteidzošu daudzveidību, no otras – klausītāja apziņā tas nemanāmi savijas vienā veselumā. Motīvi, kas tuvina kopējo skanējumu, aizved klausītāju pie kaut kā melodiska un relaksējoša.

"Manuprāt, remikss izdevies dinamisks un piesātināts – tajā var sadzirdēt dziesmas "Levitate" atskaņas un blakus esošo visumu kosmisko atbalsi, īru liru un divtūkstošo gadu skābpilno skanējumu. Tas ir neparastām skaņu krāsām un iestarpinājumiem bagāts," stāsta Shri Alex.

Katrīna Gupalo dalās savās sajūtās par "Try Me": "Šis ir īpašs darbs, jo apvieno māksliniekus, kuri citādā veidā diez vai varētu jebkad satikties. Skaistās un radošās amerikāņu dejotājas Gabija un Bjanka ar tādu vieglumu paķēra un piepildīja kosmisko skaņu rakstu, kuru Shri Alex bija izveidojis, izmantojot manu mūziku, un kur par centrālo motīvu kļuva mana tuva drauga, kurš nu jau ir aizsaulē, Ojāra Ērika Kalniņa teksts.