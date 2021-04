Reinis Jaunais izdevis video dziesmai ''Dzīles'', jeb angliskajā nosaukumā – "Depths". Dziesmā dzirdami vairāki viesmākslinieki, tostarp sārodists no Nepālas Regans Avale (Regan Awale). Savukārt video tapis, Laimai Jaunajai mēģinot vizualizēt idejas, kuras reiz nosapņojusi.

Nepāliešu mūziķis Regans Avale (Regan Awale) dziesmas ierakstā spēlē sārodu. Sārods ir stīgu instruments, vizuāli nedaudz līdzīgs ģitārai, bet tam ir metāla grifs, un to spēlē kreisās rokas nagus slidinot pa stīgām, vienlaikus tās strinkšķinot ar labajā rokā turētu, bieži no kokosrieksta mizas izgatavotu mediatoru. Šim instrumentam ir 25 stīgas, no kurām lielākā daļa ir domātas tikai rezonansei. Sārods ir bieži sastopams instruments Nepālā, Indijā un citās netālu esošajās valstīs.

Skaņdarba ierakstā piedalījies arī mūziķis Ivars Štubis – Austrālijā dzimis latvietis, kurš pirms nedaudz vairāk kā gada pārvācās uz Latviju un šobrīd te arī muzicē. Ivars dziesmas ierakstā spēlē basģitāru. Ierakstā dzirdama arī jaunā un daudzsološā čelliste Erna Daugaviete. Papildus tam, dziesmas ievadā un noslēgumā dzirdamas dažas vibrafona frāzes, kuras iespēlējis Ernests Mediņš, kurš spēlē arī Perpetuum Ritmico. Savukārt audio miksējis skaņu dizaineris Arvis Ahuns.

Dziesmas video veidojusi režisore Laima Jaunā, kura video ideju nosapņojusi. Laima par video izsakās šādi: ''Iedomājies, ka esi pamodies nakts vidū, jo sadzirdi odu. Tu piecelies, neveiksmīgi mēģinot to noķert. Un tad vairs īsti nevari aizmigt, un pēc brīža nespēj vairs izšķirt, kas ir realitāte un kas – sapnis.''

Dziesma ir iekļauta Reiņa Jaunā un domubiedru jaunākajā albumā ''Zeme''.