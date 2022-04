Krievu režisore un aktrise Renata Ļitvinova aizvadītajā nedēļas nogalē publicējusi video – savu versiju par populāro amerikāņu folkdziesmu "Where Have All the Flowers Gone?". Viņa nosaukumā likusi citu dziesmas rindiņu - "When will you ever learn?" (kad beidzot jūs sapratīsiet?).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Video izmantota vispopulārākā dziesmas versija – vācu izcelsmes amerikāņu aktrises Marlēnas Dītrihas izpildījumā. Savukārt Ļitvinova video deklamē dziesmas teksta tulkojumu krievu valodā.

Maigā dziesma, kas vēsta par ziediem, ko noplūc meitenes, zēniem, kas dodas karā un uz viņu zudušajām kapavietām atkal aug ziedi, tiek uzskatīta par vienu no 20. gadsimta spēcīgākajiem pretkara vēstījumiem. Tās oriģināla autors ir amerikāņu folkdziesminieks Pīts Sīgers. Viņš dziesmas tekstu sarakstījis, iedvesmojoties no krievu rakstnieka Mihaila Šolohova romāna "Klusā Dona", kas vēsta par Donas kazakiem Pirmā pasaules kara un Krievijas pilsoņu kara laikā. Savukārt dziesmas melodijai Sīgers iedvesmu radis īru tautas mūzikā.

Dziesmai kopš tās pirmā ieraksta 1955. gadā tapušas daudzas versijas, tomēr vispopulārākā no tām ir aktrises Marlēnas Dītrijas dziedātā. Viņa 60. gadu sākumā ierakstīja dziesmu gan angļu, gan vācu, gan arī franču valodā.

Savā "Instagram" kontā Ļitvinova dziesmu piesaka ar vārdiem, ka bija domājusi – pagātne neatkārtosies, tomēr ir pagājuši vairāk nekā 100 gadi un tā atkārtojas.

Mediji iepriekš vēstīja, ka marta beigās Ļitvonova kopā ar draudzeni, dziedātāju Zemfiru devās uz Parīzi. abas savu došanos prom sīkāk nav komentējušas. Aprīļa sākumā tika atceltas Sanktpēterburgā plānotās izrādes ar Ļitvinovas dalību. Arī dziedātāja Zemfira iestājas pret karu Ukrainā. Jau marta vidū viņa laida klajā dziesmu "Не стреляйте" – "Nešaujiet".