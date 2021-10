Šonedēļ klajā laists ģitārista un mūzikas autora Riharda Lībieša jaunais oriģinālmūzikas albums "Līnijas un miniatūras", kurā iekļautas desmit instrumentālas kompozīcijas. Līdz ar albumu publicēts tā otrā singla "Šķelšanās" videoklips, kas veidots sadarbībā ar radošās apvienības "Colortime" video mākslinieku Arvi Belovu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Albumā iekļautā mūzika ir plaša, stilistiski vienota, bet ar atsevišķiem uzplaiksnījuma momentiem. Tā raksturo pēdējā gada notikumus un sajūtas – īpaši vientulību, nedrošību par nākotni un neskaidrību. Tajā pat laikā centāmies skaņdarbus veidot tā, lai tie sniedz klausītājiem uzlādējošu un iedvesmojošu emociju lādiņu, kas tomēr nav uzbāzīgs, bet ir jūtams un caurvij visas albuma kompozīcijas," stāsta Rihards Lībietis.

"Līnijas un miniatūras" ir otrais Riharda Lībieša oriģinālmūzikas albums, kurš idejiski līdzinās mūziķa pirmajam albumam "RL Elektronix", kas tika izdots 2015. gadā. Rakstot jaunā albuma skaņdarbus, Rihards Lībietis iedvesmojies no postroka un filmu mūzikas, īpaši komponistu Tomasa Ņūmena (Thomas Newman), Oulavūra Arnaldsa (Ólafur Arnalds) un Tonija Andersona (Tony Anderson) darbiem.

Sākotnēji šis bija iecerēts kā solo albums, kurā izskanētu dažādas ģitāras tikai Riharda Lībieša izpildījumā, bet radītā mūzika pieprasīja lielāku plašumu un nokrāsas, tādēļ vairākos skaņdarbos bungas iespēlējis un dažādus skaņas efektus radījis bundzinieks Toms Kagainis.

Toms Kagainis dalās savos iespaidos par albuma tapšanu: "Šī viennozīmīgi ir viena no visaizraujošākajām pēdējā laika pieredzēm, kāda man bijusi. Neizmērojama brīvība, eksperimentēšana un atļaušanās izteikties tiešā, tīrā un patiesā mūzikas valodā bez robežām. Pateicoties skaņdarbu daudzveidībai, katras dziesmas ieraksta process bija unikāls un reizē izaicinošs. Kad tradicionālo instrumentu vidū sāka pietrūkt atšķirīgu tembru un nokrāsu, ierakstījām pat tējas paciņas, dakšas, paplātes un citus studijā atrodamus atribūtus."

Albuma ierakstu bagātinājuši arī citi viesmākslinieki, kuru vidū ir Erna Daugaviete (čells), Olga Bučinska (vijole), Ieva Rūtentāle (flauta), Matīss Repsis (klavieres) un Beāte Zviedre (balss).

Albumam dots nosaukums "Līnijas un miniatūras", jo tās ir visapkārt un caurvij mūsu dzīves un ikdienu. Līnijas ir gan skaidri redzamas, piemēram, nošu līnijas, elektrības vadi un citas, gan tikai nojaušamas, atklājoties lēnām un pakāpeniski kā, piemēram, cilvēka dzīves ceļš. Katrs skaņdarbs arī ir kā maza miniatūra – piedzīvojums ar stāstu, ko klausītājs var dažās minūtēs sajust, iepazīt un izbaudīt. Līniju un miniatūru tematika dažādos veidos parādās arī vairāku albumā iekļauto skaņdarbu nosaukumos, piemēram, "Caurvīt paralēles", "Pārmijas", "Sirds līnija", "Čukstu miniatūra" un citos.

Albums ierakstīts studijā "No Fuss Audio" Tukumā, kā arī "AMFO Music" studijā Rīgā. Tā skaņu režisors, miksa un māstera veidotājs ir Valērijs Černejs, kurš šo albumu salīdzina ar spilgtu sajūtu kolāžu, kas ik reizi aizved dažādu pārdomu un apceru ceļojumā. "Katram skaņdarbam ir unikāla emocionālā nokrāsa un, lai šīs nokrāsas būtu sajūtamas vispilnīgāk, kopīgiem spēkiem tika ieguldīts rūpīgs un smalks producēšanas un miksēšanas darbs," stāsta Valērijs Černejs.

Līdz ar albumu publicēts tā otrā singla "Šķelšanās" videoklips ar Riharda Lībieša un Toma Kagaiņa piedalīšanos. Singls vēsta par vēlmi uz mirkli izrauties no rutīnas, paslēpties no sabiedrības un izmukt no pilsētvides, kā arī par to, ka, izvēloties paskatīties uz dzīves situācijām ar iekšēju mieru un no malas, problēmas bieži vien kļūst risināmākas un mazāk nozīmīgas.

Videoklips tapis radošās apvienības "Colortime" studijā, sadarbojoties ar tās video mākslinieku Arvi Belovu, kurš atklāj, ka līdz ar videoklipa filmēšanu studija piedzīvojusi iesvētības, jo pirmo reizi tā pieskandināta ar skaļām bungām un ģitārām. Liela loma videoklipā ir projekcijām, kas izvēlētas kā izteiksmes līdzeklis, lai attēlotu brīvu telpu domām un lai pēc iespējas precīzāk ilustrētu albuma vienojošo motīvu – līnijas. Video gaismotājs ir Rihards Romušs.

Albuma "Līnijas un Miniatūras" dizainā izmantotas Arvīda Baranova ("Eaglewood Pictures") fotogrāfijas, kas arī daļēji ir iedvesmojušas tā idejas konceptu un mūziku. Dizainu veidojusi Šarlote Vojevodska.

2022. gada pavasarī albumu plānots izdot ierobežotā daudzumā arī vinila plates formātā. Veikt jaunā albuma vinila plates iepriekšpasūtījumu iespējams Riharda Lībieša kontā platformā "Bandcamp".

Rihards Lībietis ir mūziķis un mūzikas autors, kurš regulāri uzstājas un sadarbojas ar dažādiem latviešu māksliniekiem un grupām, kā arī ir kvinteta "Rihards Lībietis Orchestra" izveidotājs, izpildītās mūzikas autors, kā arī producents un izdevējs visiem grupas albumiem. Rihards Lībietis komponē mūziku arī teātra izrādēm, laikmetīgās dejas uzvedumiem, kā arī īsfilmām un citiem notikumiem, tostarp festivālam "Liepājas Mākslas forums" radītajām horeogrāfes un režisores Kristīnes Brīniņas izrādēm "Izdzīvot bērnus" (2021) un izrādei-pastaigai "Upe" (2020), kas iekļauta Liepājas teātra repertuārā, kā arī "Bannija Manro nāve" (2017) un "Izraidītie" (2014) Dailes teātrī u.c.