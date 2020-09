Grupa "Rihards Lībietis Orchestra" laidusi klajā pirmo singlu "Night Follow Me" no nākamā gada pavasarī gaidāmā albuma "Willful Blindness". Skaņdarba autors ir mūziķis Rihards Lībietis sadarbībā ar pārējiem grupas dalībniekiem. Jaunajam singlam tapis arī videoklips, ko Abgunstes muižā nofilmējusi režisore Marija Migliniece.

Ģitārists Rihards Lībietis stāsta, ka "Skaņdarbs "Night Follow Me" radies šī gada pavasarī pašizolācijas, meklējumu un neskaidrības laikā. "Pasaules notikumi noteikti mudināja no jauna un pa īstam novērtēt visu to labo, kas mums šeit ir dots – ģimeni, draugus, līdzcilvēkus, kā arī Latvijas skaisto dabu, kas kalpo kā patvērums un miera osta un palīdzēs pārvarēt jebkuru vētru. Manuprāt, šajā kompozīcijā lieliski savijušās šī dīvainā laika posma gaišās sajūtas un to pavadošā dziļā pateicība un dzīves mīlestība," atklāj Rihards Lībietis.

"Dziesmas video veidots, iedvesmojoties no kādas deviņdesmito gadu filmas par spokiem. Tas stāsta par paralēlām pasaulēm, kuras nemanot ik pa laikam satiekas. Video ideja vizualizē to, cik svarīgi ir tas, ko mēs atstājam aiz sevis, kā mūsu darbi un rīcība veido atmiņas, iedvesmu vai auru. Galvenā varone, čelliste Erna, simbolizē savas patiesās būtības meklēšanu un to, ka cilvēka gars nespēj rast mieru, kamēr tas nav atradis sevi," stāsta videoklipa režisore Marija Migliniece.

2021. gada pavasarī gaidāmais grupas ceturtais albums "Willful Blindness" būs par katra cilvēka individuālo atbildību pret sevi, par savas ēnas puses ieraudzīšanu un pieņemšanu. Tajā gaidāmas grupas oriģinālkompozīcijas starpžanru instrumentālās mūzikas stilā, ko ietekmējusi gan Rietumāfrikas tautas mūzika, gan džeza, blūza un pat elektroniskā mūzika.

"Night Follow Me" ieraksts veikts "AMFO Music Studio" Rīgā, tas tapis ar LaIPA stipendijas atbalstu. Ierakstu un tā apstrādi veicis Toms Lisments. Skaņdarba videoklips filmēts Abgunstes muižā, tā režisore ir Marija Migliniece, scenārija autores – Marija Migliniece, Stefānija Toma, operators – Raitis Lapāns.

"Rihards Lībietis Orchestra" ir kvintets, kas spēlē instrumentālu un dinamisku pasaules mūziku, tajā savienojot ietekmes no Āfrikas, Tuvo Austrumu un Latvijas folka mūzikas, iedvesmojoties no blūza un džeza skanējuma. Grupa izveidojusies 2015. gadā un līdz šim izdevusi trīs albumus, no kuriem jaunākais "Reflections EP" klajā laists 2018. gada rudenī. "Rihards Lībietis Orchestra" regulāri sniedz koncertus dažādās Baltijas valstu koncertvietās un festivālos. Grupā muzicē Rihards Lībietis (ģitāras), Gints Smukais (ģitāras), Jānis Polis (bass), Erna Daugaviete (čells) un Matīss Repsis (sitaminstrumenti).