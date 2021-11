Rīgas grupa "Cellar Cat" laiduski klajā pirmo minialbumu "Broken Glass" ar sešām dziesmām, kā arī publicējusi videoklipu dziesmai "Drag Me Out".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā vēsta "Cellar Cat" mūziķi, iepriekš grupu varēja atpazīt pēc diezgan viegla skanējuma indie-rock un britpop stilos, bet ar jauno materiālu "Cellar Cat" mūzika ir mainījusies un kļuva smagāka. Ģitāru skaņā tagad jūtama tādu izpildītāju kā "Bring Me the Horizon" un "Architects" ietekme. Tajā pašā laikā mūzika nezaudēja grupas tradicionālo melodiskumu, vēsta mūziķi.

Par to liecinot arī pirmais klips no albuma – dziesmai "Drag Me Out". Grupa rakstījusi dziesmu kā manifestu, ka ikvienam pašam jāuzņemas atbildība par savu dzīvi un jāpaļaujas tikai uz uzticamiem cilvēkiem. Dziesma stāsta par liriskā varoņa dusmām un vilšanos mūsdienu pasaules iekārtā. Viņš nevar saprast, vai tas ir viņš, kas pieviļ pārējos savu uzskatu dēļ, vai tomēr citi liekulīgi nodod viņu pašu. Viss šķiet neīsts un melīgs, un gribas ātrāk tikt laukā no šī smaidošo plēsoņu pūļa, stāsta mūziķi.

"Cellar Cat" līderis Aleksandrs stāsta par albumu un klipu saka: "Mēs esam mūziķi amatieri, kuri pa dienu strādā parastajā darbā, tāpēc agrāk mēs reti ierakstījām jaunas dziesmas un filmējām klipus. Tagad, sēdēdami mājās pandēmijas laikā, nolēmām, ka ir pienācis laiks izdot ko nozīmīgāku. Darbs pie minialbuma notika kopš gada sākuma un bija apgrūtināts ar ierobežojumiem. Visu mūziku mēs ierakstījām un producējām paši, tāpēc nācās bieži izmantot videozvanus un palīdzēt viens otram attālināti.

Klips tika filmēts augustā - pamestā rūpnīcas "Provodņik" sporta zālē. Interesants gadījums. Uz kādu laiku klipa filmēšanu nācās pārtraukt, jo caur kādu caurumu zālē ierāpās mazs putns un sāka dauzīties logos. Skraidījām tam pakaļ, lai noķertu un izlaistu ārā. Sanāk, ka filmēšanas laikā izglābām dzīvu radību. Jau tā dēļ var teikt, ka klipu neesam filmējuši velti."

Grupa "Cellar Cat" klausītājiem zināma kopš 2017. gada, kad iznāca tās pirmais mūzikas video dziesmai "Spilling Blood". 2018. gadā grupa uzvarēja Latvijas Universitātes un Radio NABA jauno grupu konkursā "Hadrons".