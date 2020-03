Rokgrupa "So Lucid Electric Feel" laidusi klajā debijas albumu "We're All Connected", kā arī piedāvā tituldziesmas videoklipu, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvis Kaspars Zaviļeiskis.

2015. gadā Siguldā dibinātais trio "So Lucid Electric Feel" ir vokālists un ģitārists Uvis Gailis, basists Kristaps Sproģis un bundzinieks Raitis Kalniņš. Savu debijas albumu grupa producēja pašu spēkiem un ierakstu veica "Hodila Records" studijā Valmierā.

Albumā galvenokārt vēstīts par mīlestību, spēku, motivāciju un spēju labi pavadīt laiku, norādot uz to, ka mēs visi esam viens vesels, viens organisms.

"We're All Connected" saklausāmi līdzšinējie grupas darbības pagrieziena punkti, iekļaujot gan hard rock elementus, gan saglabājot raksturīgās psihedēliska blūzroka noskaņas.

Grupa līdz šim uzkrājusi pieredzi daudz koncertējot un tādējādi attīstot savu spēcīgo skanējumu. "Ir iegūta pārliecība, nepieciešamā filozofija, domu gājiens un radošums, lai neapstātos un turpinātu kustību uz priekšu," uzsver grupas vokāists un ģitārists Uvis Gailis.

Par "So Lucid Electric Feel" virzību uz priekšu tik tiešām nav jāšaubās, jo trio jau uzsācis darbu pie sava nākamā albuma un plāno turpināt koncertgaitas arvien jaunās teritorijās un valstīs.

Krāšņo albuma noformējumu veidojis krievu gleznotājs Dmitrijs Čeliševs, bet videoklipu veidojuši Antons Barons un Dāvids Smiltiņš.

"So Lucid Electric Feel" debijas albums "We're All Connected" pieejams lielākajās mūzikas straumēšanas platformās.