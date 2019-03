Stepa dejas grupa "Soul Tap" laidusi klajā jaunu video, kas tapis Rundāles pilī. Jaunajam klipam kā muzikālais pavadījums izmantots funk leģendas Džeimsa Brauna skaņdarbs "Get Up Offa That Thing", portālu "Delfi" informē deju grupas pārstāvji.

"Kā iedvesma darbam tika izmantota fanka mūzikas žanra brīvība un enerģija. Klāt ir pavasaris un, saulei spožāk spīdot, viss kļūst košāks. Arī dziesmas galvenais vadmotīvs "Celieties un dejojiet līdz jūtaties labāk!" ir jaunās stepa dejas horeogrāfijas pamatā. Ātrs ritms, Funk stilam pacilājošā enerģija un instrumentāli piesātināta mūzika, kuru papildina Džeimsa Brauna enerģiskais vokāls, rada muzikālu sprādzienu, kas liek mesties dejā," raksta "Soul Tap" dalībnieces.

"Kustībām šajā stilā nav robežu, ir atļauts viss, kas liek justies labi", tā par kompozīcijas radīšanu un tās procesu stāsta horeogrāfijas autore Annija Ķesele.

Tituls "Funk karalis" ikvienam mūzikas cienītājam asociējas ar Džeimsa Brauna vārdu. Ne velti par video filmēšanas vietu izvēlēta karaliskā, Rastrelli projektētā Rundāles pils. Tieši Baltā zāle, kurā uzņemts "Soul Tap" video, bijusi pils deju zāle un jau izsenis tur notikušas košākās balles. Tāpēc stepa dejas grupai "Soul Tap" šķita loģiski iedzīvināt šo deju zāli ar enerģisku performanci.

"Get Up Offa That Thing" video autors ir Elvis Lācis. Stepa skaņas ierakstu veidojis Matīss Repsis, bet ieraksta māsterēšanu izstrādājis Toms Lisments.

Jau vairāk nekā 10 gadu stepa dejas kompānija "Soul Tap" ir vadošā un lielākā stepa dejas kultūras attīstītāja un kopienas veicinātāja Baltijas reģionā. "Soul Tap" aktīvi koncertē un veido sadarbības ar daudz un dažādu žanru mūziķiem, kā arī skolo jaunos stepa dejas entuziastus.

Stepa dejas kompāniju pamatā veido četras dejotājas: Alise Hofmane, Rita Biezēka, Marta Bīdermane, un Annija Ķesele.