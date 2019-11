Piedzīvojot latviešu kara drāmas "Dvēseļu putenis" pirmizrādi, LMT Viedtelevīzija sadarbībā ar LTV1 piedāvā raidījumu sēriju "Ieklausies Dvēseļu putenī", kurā Latvijas spilgtākās mūzikas personības atklāj strēlnieku dziesmu izcelsmi un nozīmi, kā arī iedzied tās jaunās Reiņa Sējāna aranžijās. Pētot Ziemassvētku kauju notikumus, no jauna grupas "Instrumenti" izpildījumā izskan strēlnieku dziesma "Pulcējieties, latvju dēli", kurā paslepus iekodēta tolaik aizliegtā "Dievs, svētī Latviju".

Filmas "Dvēseļu putenis" veidotāji, strādājot pie filmas, veikuši apjomīgu vēstures izpēti par Pirmo pasaules karu. Iepazīta arī nozīmīga tā laika sastāvdaļa – strēlnieku dziesmas. Jaunais raidījums, kas tapis pēc filmas režisora Dzintara Dreiberga un mūziķa Māra Mihelsona iniciatīvas izgaismo latviešu kultūrvēsturisko strēlnieku dziesmu mantojumu un skaidro, par ko tās vēsta,

Strēlnieku dziesmas ir Latvijas brīvības cīņu atbalss, un tām ir jāskan arī šodien – par to pārliecināti strēlnieku dziesmu izpētes iniciatori. Šoreiz raidījumā atdzīvināts spēcīgais dziesmas "Pulcējaties, latvju dēli" gars. Šī dziesma tika dziedāta, strēlniekiem varonīgi dodoties uz visasiņainākajām cīņām. Pētot dziesmu, mūziķi no grupas "Instrumenti" kopā ar aktieriem Oto Brantevicu un Mārtiņu Vilsonu devušies izstaigāt Ziemassvētku kauju un Janvāra kauju vietas, kur no 12 000 strēlniekiem neskarti ierindā atgriezās vien 3000 vīri.

Kopā ar "Instrumentiem" atskatoties uz strēlnieku skarbo likteni cīņās, raidījuma skatītāji aicināti arī klausīties, kā mūsdienu skanējumā atdzimst spēcīgā dziesma "Pulcējieties, latvju dēli".

Jaunu skanējumu strēlnieku dziesmām radījuma ietvaros piešķīruši arī grupa "Carnival Youth" un mūziķis Goran Gora. Tāpat dziesmu izpēti nākamajās raidījuma sērijās turpinās arī tādas spilgtas Latvijas mūzikas personības un grupas kā Jānis Aišpurs, Intars Busulis, Linda Leen, "Cosmos", grupa "Tautumeitas" un "Musiqq".

Raidījums "Ieklausies Dvēseļu putenī" divās epizodēs katru trešdienas vakaru plkst. 20.00 līdz pat 27. novembrim skatāms LTV1 kanālā, bet raidījuma arhīvs pieejams arī LMT Viedtelevīzijā, lietotnē LMT Straume un internetā.