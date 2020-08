Noskaties! TDA 'Vektors' ar Laimu Jansoni un 'Auļiem' uzmirdz klipā 'Bez gaismiņas nedzīvošu'

Tautas deju ansamblis "Vektors" sadarbībā ar koklētāju Laimu Jansoni un Bungu un dūdu mūzikas grupu "Auļi" izveidojis pārsteidzošu video klipu "Bez gaismiņas nedzīvošu".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uguns, ūdens, zeme un gaiss – šīs četras stihijas kopā ar emocionālo un noskaņām bagāto Laimas Jansones un "Auļu" mūziku, rada maģisku, sajūtām piepildītu notikumu.

"Īpaša nozīme piešķirta arī dzintaram – dārgakmenim, kas simbolizē uguni un mūžīgo enerģiju. Mēs to ņemam no jūras, rotājamies ar to, bet, kad pienāk laiks, dodam to atpakaļ, kā visu šajā dzīvē. Un tikai katra paša ziņā ir tas, vai savas dzīves laikā mēs pilnībā izmantojam sev dotās iespējas un lietām piešķiram pievienoto vērtību, vai izniekojam, nekad tā īsti pat nenovērtējot to, kas mums ir," tā par "Bez gaismiņas nedzīvošu" saka TDA "Vektors" mākslinieciskā vadītāja Dagmāra Bārbale. Rīgas Tehniskās universitātes tautas deju ansamblis "Vektors" ir viens no vecākajiem ansambļiem Latvijā, kas meklē arvien jaunus un mūsdienīgus veidus latviešu skatuviskās tautas dejas attīstībā, augstā vērtē turot tradīciju un iepriekšējo paaudžu atstāto mantojumu.