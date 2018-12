Psihedēliskā roka grupa "The Bad Tones" publicējusi jaunu videoklipu dziesmai "Full Moon" no vasarā izdotā "The Bad Tunes" EP, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Videoklipa autors ir Gatis Grīnbergs. Viņš klipu radījis vienatnē, atbildot gan par režiju, gan par filmēšanu un montāžu.

Jau ziņots, ka 4. janvārī Ģertrūdes ielā teātrī gaidāms līdz šim vērienīgākais "The Bad Tones" koncerts kopā ar stīgu kvartetu "Juno". Tajā izskanēs gan šogad vasarā izdotā "The Bad Tunes" EP materiāls, gan arī dziesmas no gaidāmā albuma, pie kura grupa strādājusi pēdējo pusgadu.