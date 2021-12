Trešdien, 1. decembrī, muzikālā apvienība "The Coco'nuts" publicējusi dziesmu un mūzikas videoklipu "Getting Dark", kurā parasts brauciens vilciena vagonā pārvēršas piedzīvojumā. Videoklipā ar laikmetīgo deju, mūziku un spēcīgu vizuālo valodu tiek atspoguļotas dažādas sajūtas, kas mēdz piemeklēt cilvēkus viņu prāta tumšākajos nostūros, vēsta grupas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mēs nekad nezinām, kas notiek otra cilvēka galvā. Kāds no malas var izskatīties mierīgs un laimīgs, bet viņa prātā tobrīd var norisināties vesela vētra," stāsta videoklipa režisore Paula Pētersone. "Sevī uzkrājot emocijas un pārdzīvojumus, daudzi no mums pieredz trauksmi un panikas lēkmes. Mēs cenšamies negatīvo ignorēt, noslāpēt, un turpināt dzīvot kā ierasts. Tomēr, jo vairāk no tā izvairāmies un tēlojam, ka viss ir kārtībā, jo sliktāk paliek. Līdz kādā brīdī mēs izdegam vai salūztam un viss, kas tik ilgi tika apslēpts, iznāk ārā. Tieši šo eksplozīvo lūzuma brīdi mēs centāmies parādīt video. Ar aicinājumu pārstāt bēgt no sevis, atzīt, ka problēmas eksistē, un sākt tās risināt".

Galvenajā lomā ir iejuties dejotājs un kustību mākslinieks Marģers Vanags, kuram videoklipa veidošanā divās dienās nācās iziet caur vairākiem pārdzīvojumiem un četrām stihijām – gan grimt zem ūdens un tikt ieraktam kūdras laukos, gan stāvēt uz galvas braucošā vilciena vagoniņā un ieskatīties acīs degošai statujai.

Dziesma ir tapusi divos posmos: tās sākums, noslēdzošie vārdi un piedziedājums radās jau 2014. gadā, kad vokāliste Marija Valmiera ar bekvokālisti Montu Kurmi meklēja vārdus, lai izteiktu savas tā brīža sajūtas. Savukārt pantiņi tapa tagad, kad dziesmas ideja tika atkal iedarbināta jaunā albuma ieskaņās. "Ir jau tā bieži gadījies, ka uzrakstu tekstu un tas savu vietu atrod tikai pēc laika. Tā jau pirms pāris gadiem man bija pārdomas, ka šī pasaule ir tāda – šķietami jocīga. Šī dziesma ir par haosu emocionālajā pasaulē, par vēlmi iederēties sabiedrībā, ka esi gatavs darīt visu, kaut arī tas var nozīmēt – ir par daudz! Der atcerēties, ka šajās sajūtās neesam vieni. Pāri visam stāsts ir par cilvēcību, vēlmi meklēt risinājumus un pieņemt sevi," tā par dziesmu stāsta Marija.

"Getting Dark" sempli ņemti no bundzinieka Artūra omītes mājām – kritušiem āboliem, malkas, skrūvju pilnām bundžām un siltumnīcas ūdens baļļām. Šajā dziesmā sastāvs arī dzied kopīgā korī, kas iepriekš nav bijusi manāma parādība grupas skaņdarbos, bet būs raksturīga iezīme topošajam albumam. Šis ir trešais singls no "The Coco'nuts" gaidāmā studijas albuma "Forward Back", kas iznāks 2022. gada pavasarī.

Videoklipu veidojusi radošā komanda kopā ar video mākslinieku un operatoru Danielu Veisu, tā režisore ir Paula Pētersone, producente Anna Pētersone, dziesmu miksēja un māsterēja Toms Lisments.

"The Coco'nuts" mākslinieki ir smēlušies iedvesmu fanka un indī mūzikā, blūzrokā un džezā. Improvizācija, enerģija un draudzība radīja grupas kodolu un tās darbības mehānismu. Muzikālās gaitas grupa uzsāka 2012. gadā. Līdzšinējā grupas darbībā muzicēts ne mazums vietējos, kā arī ārvalstu festivālos un pasākumos. 2019. gada novembrī grupa pārstāvēja Latviju "Ķīnas – Centrālās un Austrumeiropas (CAE) Mūzikas nedēļā" Čendu, Ķīnā. Šajā rudenī grupa pārstāvēja Latviju "Tallin Music Week" festivālā Igaunijā.