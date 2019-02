Pašmāju muzikālā apvienība "The Coco'nuts" laidusi klajā pirmo oficiālo kavervideo, kurā mūziķi izpilda divas pasaulē pazīstamas, bet atšķirīgas dziesmas – Eimijas Vainhausas "Back To Black" un ACDC "Back In Black". Koncertieraksts tapis Valentīndienas koncerta laikā.

"Viss sākās pavisam vienkārši – tuvojās Valentīndiena, bija plānots koncerts. Sākām domāt – kā lai iepriecina klausītājus un programmā ielaiž kaut ko jaunu, reizē pieskaņojoties mīlas svētkiem? Tā nu radās ideja par to, ka mūsu fani paši iesniedz tās mīlas dziesmas, kuras gribētu dzirdēt mūsu apdarē. Kas mums pašiem bija pārsteigums, uzvarēja dziesma, kuru mēs dēvētu par "ne-mīlas" dziesmu – Eimijas Vainhausas "Back To Black". Sākām likt dziesmu kopā, pievienojām vēl "AC/DC", un tā nu tapa mūsu pirmais kavervideo," stāsta grupas vokāliste Marija Broča.

Videoklipa autors ir Reinis Vilnis Baltiņš, savukārt par skaņu rūpējās Andris Jeziks. Videoklips tapa Rīgas kultūras telpā "Autentika".

"The Coco'nuts" ir indie, funk un blūzroka grupa, kas sacer un izpilda mūziku, ko konkrētos mūzikas žanra rāmjos ielikt nevar. Daudz improvizācijas, nepieradinātības un aizrautības grupā saved kopā septiņi mūziķi — galvenā vokāliste Marija Broča, bekvokāliste Monta Kurme, bekvokāliste un tautiņinstrumentāliste Inese Bērziņa, ģitārists un vokālists Pēteris Narubins, saksofonists Benijas (Benny) Zeltkalis, bundzinieks Artūrs Strautmanis un kontrabasists Toms Valmiers.

Muzikālās gaitas grupa "The Coco'nuts" uzsāka 2012. gadā, un līdz šim izdots minialbums "Appetizer" 2014. gadā, studijas debijas albums "Amid Opposites" 2016. gadā un otrais studijas albums "No Other Way Out" 2018. gadā. Līdzšinējā grupas darbībā muzicēts ne mazums vietējos, kā arī ārvalstu festivālos un pasākumos, arī pašmāju "Positivus", "Riga Funk Fest" un "International Jazz Day", "Rīgas ritmi", Tartu Indie mūzikas festivālā un citos pasākumos.